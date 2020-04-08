У Києві вже стартують виплати для малозабезпечених до Великодня
У Києві вже розпочинають виплачувати матеріальну допомогу малозабезпеченим до Великодня. Розмір такої допомоги складе 280 та 300 гривень.
"Ми раніше починаємо виплату матеріальної допомоги до Великодня, бо розуміємо, як складно в нинішній ситуації малозабезпеченим людям", – сказав на брифінгу 8 квітня міський голова Києва Віталій Кличко.
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Ці виплати отримають понад 289 тисяч киян з категорії малозахищених верств населення, додав мер.
Хто з киян отримає 300 гривень
- Непрацюючі пенсіонери, розмір пенсії яких не перевищує розмір 2 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;
- одержувачі державної соціальної допомоги, які не мають права на пенсію, та особи з інвалідністю;
- одержувачі державної соцдопомоги з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю;
- одержувачі соцпенсії;
- одержувачі держдопомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу, гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, на дітей, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органів, потребують паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність;
- одержувачі тимчасової державної соціальної допомоги;
- непрацюючі, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату.
Хто з киян отримає 280 гривень
- одержувачі компенсації за надання соціальних послуг;
- непрацюючі працездатні люди, які є одержувачами щомісячної компенсаційної виплати по догляду за людиною з інвалідністю І групи або особою, яка досягла 80-річного віку;
- одержувачі щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею.
- Громадяни, які належать до декількох категорій, отримають одну допомогу в більшому розмірі.
Де отримати гроші
Одноразову матеріальну допомогу виплатять на поточні рахунки в банках для виплати пенсій та на рахунки, які відкриті у банку та є учасниками проєкту "Муніципальна картка "Картка киянина".
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