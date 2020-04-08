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      У Києві вже стартують виплати для малозабезпечених до Великодня

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      У Києві стартують виплати для малозабезпечених до Великодня / Колаж 24 каналу

      У Києві вже розпочинають виплачувати матеріальну допомогу малозабезпеченим до Великодня. Розмір такої допомоги складе 280 та 300 гривень.

      "Ми раніше починаємо виплату матеріальної допомоги до Великодня, бо розуміємо, як складно в нинішній ситуації малозабезпеченим людям", – сказав на брифінгу 8 квітня міський голова Києва Віталій Кличко.

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      Ці виплати отримають понад 289 тисяч киян з категорії малозахищених верств населення, додав мер.

      Хто з киян отримає 300 гривень

      • Непрацюючі пенсіонери, розмір пенсії яких не перевищує розмір 2 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;
      • одержувачі державної соціальної допомоги, які не мають права на пенсію, та особи з інвалідністю;
      • одержувачі державної соцдопомоги з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю;
      • одержувачі соцпенсії;
      • одержувачі держдопомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу, гострі або хронічні захворювання нирок ІV ступеня, на дітей, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органів, потребують паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність;
      • одержувачі тимчасової державної соціальної допомоги;
      • непрацюючі, які досягли загального пенсійного віку, але не набули права на пенсійну виплату.

      Хто з киян отримає 280 гривень

      • одержувачі компенсації за надання соціальних послуг;
      • непрацюючі працездатні люди, які є одержувачами щомісячної компенсаційної виплати по догляду за людиною з інвалідністю І групи або особою, яка досягла 80-річного віку;
      • одержувачі щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею.
      • Громадяни, які належать до декількох категорій, отримають одну допомогу в більшому розмірі.

      Де отримати гроші

      Одноразову матеріальну допомогу виплатять на поточні рахунки в банках для виплати пенсій та на рахунки, які відкриті у банку та є учасниками проєкту "Муніципальна картка "Картка киянина".

      за що можна не платити на карантині фінансові полегшання
      За що можна не платити під час карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Гроші Пенсія Віталій Кличко Новини Києва Великдень
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