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У Києві взялись за перейменування станції метро "Петрівка"

18:27, сьогодні 260 Читать новость на русском
Метро
Метро "Петрівка" змінить назву / Facebook

У Київраді підтримують перейменування станції метро "Петрівка", що розташована на синій гілці столичного метрополітену.

Відповідний проект рішення депутати погодили на засіданні постійної комісії Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків, інформує прес-служба.

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У документі зазначено, що станцію метро "Петрівка" пропонують перейменувати на "Почайна". Саме так називалась річка, яка є однією з найдавніших у Києві і на сьогодні майже зникла.

Під час громадських обговорень, які відбувались у березні-квітні 2017-го, 73% учасників підтримали перейменування.

Окрім станції метро, депутати підтримали й перейменування лінії метро, на якій вона розташована.

"Куренівсько-Червоноармійська" лінія столичної підземки може отримати нову назву "Оболонсько-Теремківська".

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Існуюча назва відображає лише початковий проект лінії, і нині вона не проходить через місцевість Куренівку. Друга частина назви "Червоноармійська" – перестала відповідати надземній топоніміці після перейменування станції "Червоноармійська" на "Палац Україна" в 1993 році. Окрім того, у листопаді 2014 року вулиці Червоноармійській повернули історичну назву Велика Васильківська,
– пояснили у Київраді.

метро Київ

Схема Київського метро

80% киян, які брали участь у громадських обговореннях також підтримали перейменування.

Тепер проект цього рішення має також розглянути постійна комісія Київради з питань транспорту, зв'язку та реклами і вже після цього документ обговорять на пленарному засіданні КМР.

Теги: Новини України метро Київрада Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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