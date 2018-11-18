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      У Києві з дивним протестом мітингують люди з портретами Ісуса на прапорах України

      1995 Читать новость на русском
      Мітинг у Києві
      Мітинг у Києві / 24 канал

      У неділю, 18 листопада, у Києві мітингують невідомі люди з українськими прапорами, на яких зображений портрет Ісуса. Мітинугвальники також тримають прапори з написами "Всі разом за сім'ю" та протестують проти всиновлення трансгендерів в Україні.

      Про це повідомляє кореспондент 24 каналу.

      "У Києві в центрі – збіговисько гомофобів з портретом Ісуса на прапорі України. Не згодні з усиновленням для трансгендерів (не впевнена, що це у нас взагалі реально). Стоять мирно люди різного віку. Гадаю, не більше сотні", – сповістив кореспондент.

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      Поблизу цієї акції перебувають правоохоронці.

      "Про всяк випадок наряд за рогом сховався", – додав кореспондент.

      Зазначимо, що в українському інформаційному просторі досі не траплялося жодного повідомлення про факти всиновлення трансгендерів в Україні. Хто організував недільну акцію в центрі Києві – невідомо.

      Теги: Новини України Новини Києва протести ЛГБТ Релігія
      Джерело: 24 канал
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