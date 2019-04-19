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      У Києві з шостого поверху випала дворічна дівчинка: фото

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      У Києві з шостого поверху випала дворічна дівчинка: фото
      У Києві з шостого поверху випала дворічна дівчинка: фото / Unsplash

      Подія трапилась у Святошинському районі Києва. Дворічна дитина випала із шостого поверху. В той час, коли її нетвереза мати спала. На щастя, дитина отримала лише травми, оскільки впала на прибудинкові насадження. Наразі, тривають слідчі дії, матері загрожує до 5-ти років обмеження волі, або позбавлення волі на той самий термін.

      Дитина отримала тяжкі травми, її доставили в лікарню. На місці події працюють правоохоронці. Подія трапилася на вулиці Чорнобильській Святошинського району столиці. До поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що вони госпіталізували дівчинку, 2016-го року народження, яка випала з шостого поверху.  Про це повідомляє Київ оперативний.

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      На місце події виїхала слідчо-оперативна група, працівники ювенальної превенції та патрульна поліція.

      Зараз їй надають необхідну допомогу у лікарні, куди її доставили із тяжкими травмами. Після падіння дівчинки її 4-ри річна сестричка теж намагалася вилізти на підвіконня балкону. Проте сусіди, помітили дитину біля вікна та почали кричати: дівчинка злякалася і повернулася у кімнату.

      Місце події із позначенням на карті Києва:

       

      За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 166 Кримінального кодексу України – злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування.

      Слідчі проводять розслідування даного інциденту
      Слідчі проводять розслідування даного інциденту

      Як розповіла начальник відділу ювенальної превенції Оксана Поплавська, співробітники служби у справах дітей забрали у жінки четверо неповнолітніх дітей:

      Зараз вирішується питання щодо позбавлення місцевої мешканки батьківських прав. Матері дітей загрожує до п'яти років обмеження волі або позбавлення волі на той самий термін.

      Поліція Києва закликає батьків не залишати дітей без нагляду у кімнаті з відчиненими вікнами, адже дотримання елементарних правил допоможе уникнути трагедії.

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
      Джерело: 24 канал
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