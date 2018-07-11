У Києві з вікна випала 7-річна дівчинка
У Святошинському районі столиці 11 липня через падіння з вікна загинула 7-річна дівчинка.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
Трагедія сталася на бульварі Кольцова. Від отриманих травм дитина померла у лікарні.
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Працівники ювенальної превенції встановлюють всі обставини трагічного інциденту.
Деталей трагедії наразі не розголошують.
Джерело: 24 канал
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