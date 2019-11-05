У Києві зафіксували найтеплішу ніч за 139 років

4 листопала у Києві зафіксували два температурні рекорди. Ніч на 5 листопада у Києві виявилася другою найтеплішою за 139 років спостережень.

Температура не опустилася нижче +12,3 градусів. Тобто повторилося попереднє рекордне значення 1930 року.

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Рекорд зафіксувала метеостанція Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

4 листопала у Києві зафіксували два температурні рекорди. Після полудня стовпчик термометра піднявся до +17,6 градусів тепла. Це на +2,7 градусів вище попереднього максимального значення температури повітря, зафіксованого 4 листопада у 1957 році.

Водночас середньодобова температура склала +12,9 градусів, що на +0,6 градуса вище попереднього рекорду температури повітря, який тримався з 1996 року. За кліматичними даними таке значення відповідає 21 вересню.

Зверніть увагу! Вчені з'ясували, що у 2050 році клімат у світі зміниться. У Києві погодні умови будуть як сьогодні у Канберрі – столиці Австралії. До того часу температура влітку в українській столиці збільшиться на +6,5 градусів тепла.

До речі, ніч на 2 липня у Києві була найтепліша з 1881 року. Загалом з початку року в Києві оновлено 18 рекордів температури.

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