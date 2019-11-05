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      У Києві зафіксували найтеплішу ніч за 139 років

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      У Києві знову температурний рекорд
      У Києві знову температурний рекорд / pixabay.com

      4 листопала у Києві зафіксували два температурні рекорди. Ніч на 5 листопада у Києві виявилася другою найтеплішою за 139 років спостережень.

      Температура не опустилася нижче +12,3 градусів. Тобто повторилося попереднє рекордне значення 1930 року.

      Тим часом: Прогноз погоди на 6 листопада: в Україну повертаються дощі

      Рекорд зафіксувала метеостанція Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

      4 листопала у Києві зафіксували два температурні рекорди. Після полудня стовпчик термометра піднявся до +17,6 градусів тепла. Це на +2,7 градусів вище попереднього максимального значення температури повітря, зафіксованого 4 листопада у 1957 році.

      Водночас середньодобова температура склала +12,9 градусів, що на +0,6 градуса вище попереднього рекорду температури повітря, який тримався з 1996 року. За кліматичними даними таке значення відповідає 21 вересню.

      via GIPHY

      Зверніть увагу! Вчені з'ясували, що у 2050 році клімат у світі зміниться. У Києві погодні умови будуть як сьогодні у Канберрі – столиці Австралії. До того часу температура влітку в українській столиці збільшиться на +6,5 градусів тепла.

      До речі, ніч на 2 липня у Києві була найтепліша з 1881 року. Загалом з початку року в Києві оновлено 18 рекордів температури.

      Важливо: В Україні оголосили штормове попередження: де чекати негоду

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Погода Новини Києва
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