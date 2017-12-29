У Києві зафіксували новий рекорд: найтеплішу ніч за останні 129 років
15:27, сьогодні 543
В ніч на п'ятницю, 29 грудня, погода у Києві побила черговий температурний рекорд грудня.
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського.
Ніч на 29 грудня була найтеплішою із 1881 року.
Згідно зі спостереженнями, стовпчик термометра не опустився нижче +4,8 градусів, що на 2 градуси вище за попереднє історичне значення температури для цієї дати, зареєстроване в 1974 році.
Джерело: 24 Канал
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