У Києві зафіксували новий рекорд: найтеплішу ніч за останні 129 років

В ніч на п'ятницю, 29 грудня, погода у Києві побила черговий температурний рекорд грудня.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського.

Ніч на 29 грудня була найтеплішою із 1881 року.

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Згідно зі спостереженнями, стовпчик термометра не опустився нижче +4,8 градусів, що на 2 градуси вище за попереднє історичне значення температури для цієї дати, зареєстроване в 1974 році.