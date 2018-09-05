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У Києві зафіксували температурний рекорд осені

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У Києві зафіксували температурний рекорд осені
У Києві зафіксували температурний рекорд осені / korali.info

Ніч на середу 5 вересня у Києві виявилась найтеплішою з 1881 року.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

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"5 вересня стовпчик термометра не опустився нижче +18,8°С , що на 0,2°С вище попереднього рекордного значення для цієї доби 1968 року", – зазначається у повідомленні.

Повідомляється, що це вже 21 температурний рекорд у 2018 році, переважна більшість з яких випала на квітень-травень.

Нагадаємо, літо 2018 року було одним із найспекотніших у Києві за всю історію кліматичних спостережень. Цьогорічні температурні показники дали йому змогу поділити третю – п’яту позицію з 1946 та 1999 роками серед найтепліших у Києві.

Теги: Новини України Новини Києва Погода Рекорди
Джерело: 24 Канал
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