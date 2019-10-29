У Києві зафіксували високий рівень радіації: де саме та що про це відомо

Під час перевірки радіаційного фону в будівлі фізико-хімічної лабораторії центральної геофізичної обсерваторії ДСНС України виявили підвищений рівень радіаційного випромінювання. Будівля лабораторії розташовується у Києві на проспекті Науки, 39. Інцидент трапився 28 жовтня.

За інформацією пресслужби ДСНС, під час радіаційної розвідки, яку проводили у мобільному рятувальному центрі швидкого реагування, а саме у частині спеціальних робіт з радіаційного, хімічного та біологічного захисту, фахівці підтвердили наявність перевищення рівня радіаційного випромінювання всередині окремого приміщення будівлі лабораторії.

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Крім того, у ДСНС запевнили, що перевищення рівня радіаційного випромінювання ззовні будівлі немає. Також немає загрози життю персоналу лабораторії та навколишньому середовищу.

29 жовтня це питання мали обговорити на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На нього запросили й представників державної корпорації "Радон". Останні повинні зайнятися подальшою утилізацією забруднених фрагментів будівлі. Інцидент перебуває на контролі ДСНС.

Зауважимо, що через вибух на полігоні під Архангельськом, який стався усередині серпня, з’явилась інформація, що радіоактивна хмара пройшла й над територією України, зокрема над Києвом. Згодом у ДСНС запевнили, що панікувати не слід і що радіаційний фон в Україні не змінився.

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