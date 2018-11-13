У Києві загорілась багатоповерхівка: фото і відео з місця пожежі
У вівторок, 13 листопада, у Києві спалахнула пожежа в одному з багатоповерхових будинків житлового комплексу "Парк Стоун". Будівля розташована на проспекті Героїв Сталінграда, 2д.
Про це повідомляє Facebook-сторінка "Київ Оперативный".
Свідки події зафіксували на фото та відео загоряння на верхніх поверхах будинку. На кадрах видно, як з даху житлової багатоповерхівки видніється стовп диму.
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Інформації про постраждалих поки що немає. Невідомі наразі і причини інциденту.
Пожежа в ЖК "Парк Стоун"
Пожежа у київській багатоповерхівці
Дивіться відео з пожежі в ЖК "Парк Стоун" у Києві:
Пожежа в Києві
Джерело: 24 Канал
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