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      У Києві загорілась багатоповерхівка: фото і відео з місця пожежі

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      Пожежа на проспекті Героїв Сталінграда в Києві
      Пожежа на проспекті Героїв Сталінграда в Києві / Telegram Anatoliy Ya

      У вівторок, 13 листопада, у Києві спалахнула пожежа в одному з багатоповерхових будинків житлового комплексу "Парк Стоун". Будівля розташована на проспекті Героїв Сталінграда, 2д.

      Про це повідомляє Facebook-сторінка "Київ Оперативный".

      Свідки події зафіксували на фото та відео загоряння на верхніх поверхах будинку. На кадрах видно, як з даху житлової багатоповерхівки видніється стовп диму.

      Читайте також: Під Києвом на АЗС сталася пожежа: горіло дизельне пальне

      Інформації про постраждалих поки що немає. Невідомі наразі і причини інциденту.

      Київ пожежа ЖК Парк Стоун
      Пожежа в ЖК "Парк Стоун"

      Київ пожежа багатоповерхівка Парк Стоун
      Пожежа у київській багатоповерхівці
       

      Дивіться відео з пожежі в ЖК "Парк Стоун" у Києві:

      Пожежа Київ
      Пожежа в Києві

      Теги: Новини України Новини Києва Пожежа Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 Канал
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