У Києві загорівся бізнес-центр: на відео зняли густий дим

Пожежа у бізнес-центрі в Києві / Кадр з відео

У середу, 29 серпня, у Києві спалахнула пожежа в бізнес-центрі на Харківському шосе, поруч зі станцією метро "Бориспільська". На відео зняли густі сірі клуби диму, які охопили частину будівлі.