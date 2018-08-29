У Києві загорівся бізнес-центр: на відео зняли густий дим
У середу, 29 серпня, у Києві спалахнула пожежа в бізнес-центрі на Харківському шосе, поруч зі станцією метро "Бориспільська". На відео зняли густі сірі клуби диму, які охопили частину будівлі.
Про це повідомляє Facebook-спільнота Dtp.kiev.ua.
Причина займання наразі невідома. Відомо тільки, що пожежа виникла на одному з верхніх поверхів будівлі.
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Зазначимо, що в охопленому вогнем бізнес-центрі розташовані офіси Міжнародних авіаліній України, а також туроператорів JoinUP і Pegas.
На місце події вирушили рятувальники.
Джерело: 24 Канал
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