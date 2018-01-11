У Києві загорівся торговий центр: фото, відео

Пожежа зайнялась на верхніх поверхах, де знаходяться офісні приміщення.

За попередніми даними постраждалих немає.

Вогонь ліквідують 5 машин пожежної служби. На місці є поліція та карета швидкої допомоги.

Про пожежу повідомляють користувачі соцмереж, публікуючи фотографії з місця події.

У Києві ввечері 11 січня, в торгово-розважальному центрі SilverBreeze на Дніпровській набережній почалася пожежа.

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