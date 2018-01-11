У Києві загорівся торговий центр: фото, відео
23:27, 11 січня 3653 Читать новость на русском
У Києві ввечері 11 січня, в торгово-розважальному центрі SilverBreeze на Дніпровській набережній почалася пожежа.
Про пожежу повідомляють користувачі соцмереж, публікуючи фотографії з місця події.
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Вогонь ліквідують 5 машин пожежної служби. На місці є поліція та карета швидкої допомоги.
За попередніми даними постраждалих немає.
Пожежа зайнялась на верхніх поверхах, де знаходяться офісні приміщення.
Зазначимо, торгово-розважальний центр Silver Breeze розташований на проспекті Павла Тичини, 1в, Березняки.
У Києві загорівся торгово-розважальний центр
У столиці горить торговий центр SilverBreeze
Джерело: 24 Канал
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