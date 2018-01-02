20:46
2 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Немолодий герб Росії. Релігійні таємниці Поклонської. Частина 2
Вєсті Кремля
19:56, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, 30 грудня 2017
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня 2017
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Києві загорівся тролейбус: фото

19:29, сьогодні 988 Читать новость на русском

У вівторок ввечері, 2 січня, у Києві під час руху загорівся тролейбус із пасажирами у салоні. Загоряння сталося у тролейбусі №37, що прямував до станції метро "Лісова".

Про це повідомляє ТСН.

За попередніми даними, постраждалих внаслідок події немає. Пасажирів тролейбуса висадили на зупинці громадського транспорту.

Читайте також: Провалля під трамвайними рейками утворилось у Києві: фото

Як уточнило видання, загоряння виникло у центрі тролейбуса у так званій "гармошці".

Займання ліквідували пожежники, пошкоджень зазнав салон тролейбуса. Причини займання встановлюються.

Теги: Новини України Фотоновини Новини Києва Пожежа Надзвичайні ситуації Транспорт
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Навчання за кордоном: українці назвали
сьогодні, 20:02 Навчання за кордоном: українці назвали "країни мрії"
520
Готівковий курс валют 2 січня: після Нового року гривня дещо зміцнилася
сьогодні, 19:30 Готівковий курс валют 2 січня: після Нового року гривня дещо зміцнилася
502
12 страв на Святвечір
сьогодні, 19:00 12 страв на Святвечір
Олена Булан
Бійці розповіли, за яким часом святкував Новий рік окупований Донецьк
сьогодні, 19:21 Бійці розповіли, за яким часом святкував Новий рік окупований Донецьк
Олексій Годзенко 1009
Соцмережі обурені жорстоким вчинком київського шкуродера: жахливі фото (18+)
сьогодні, 19:19 Соцмережі обурені жорстоким вчинком київського шкуродера: жахливі фото (18+)
1474
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Кілька авто повністю знищив завал гаражів у Києві: фото, відео
7 вересня 2017 , 10:03
Чи лайкали ви російську пропаганду? – Facebook створює спеціальний ресурс
 23 листопада 2017 , 08:28
"Ноздровська була єдиним годувальником": Найєм закликав допомогти родині загиблої
 сьогодні , 19:57
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада 2017 , 19:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук