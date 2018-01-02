У Києві загорівся тролейбус: фото
19:29, сьогодні 988 Читать новость на русском
У вівторок ввечері, 2 січня, у Києві під час руху загорівся тролейбус із пасажирами у салоні. Загоряння сталося у тролейбусі №37, що прямував до станції метро "Лісова".
Про це повідомляє ТСН.
За попередніми даними, постраждалих внаслідок події немає. Пасажирів тролейбуса висадили на зупинці громадського транспорту.
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Як уточнило видання, загоряння виникло у центрі тролейбуса у так званій "гармошці".
Займання ліквідували пожежники, пошкоджень зазнав салон тролейбуса. Причини займання встановлюються.
Джерело: 24 Канал
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