У Києві загорівся великий лісопарк
У Києві на лівому березі загорілася лісопаркова зона площею 3 гектари.
Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на слова речниці столичної Держслужби надзвичайних ситуацій Світлани Водолаги.
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За її словами, виклик про пожежу надійшов о 14:18. На місце події вирушили 2 підрозділи ДСНС. Також до гасіння пожежі залученні фахівці лісового господарства та комунальні служби.
Нагадаємо, у Державній службі надзвичайних ситуацій застерігали, що впродовж вихідних 9-10 червня в Україні утримається найвищий рівень пожежної небезпеки.
Джерело: 24 Канал
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