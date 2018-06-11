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У Києві загорівся великий лісопарк

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Пожежа у лісопарку
Пожежа у лісопарку / daypic.ru

У Києві на лівому березі загорілася лісопаркова зона площею 3 гектари.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на слова речниці столичної Держслужби надзвичайних ситуацій Світлани Водолаги.

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За її словами, виклик про пожежу надійшов о 14:18. На місце події вирушили 2 підрозділи ДСНС. Також до гасіння пожежі залученні фахівці лісового господарства та комунальні служби.

Нагадаємо, у Державній службі надзвичайних ситуацій застерігали, що впродовж вихідних 9-10 червня в Україні утримається найвищий рівень пожежної небезпеки.

Теги: Новини України Новини Києва ДСНС Пожежа
Джерело: 24 Канал
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