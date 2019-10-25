У Києві закидали камінням автобуси футбольних уболівальників: поліція відкрила справу
Група невідомих закидала камінням автобуси, що перевозили футбольних уболівальників у Києві. Інцидент стався ввечері 24 жовтня на вулиці Великій Васильківській.
Зауважимо, що саме 24 жовтня у Києві пройшов футбольний матч між українським "Динамо" та датським "Копенгагеном".
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Правоохоронці, які прибули на місце події, зафіксували пошкодження вікон у трьох автобусах. При цьому внаслідок події ніхто з людей не постраждав, повідомили у поліції Києва.
Неподалік від місця інциденту правоохоронці затримали 5 осіб і забрали до райуправління для з‘ясування обставин та їхньої причетності до протиправних дій. Особи інших учасники події поліціє ще встановлює.
За фактом нападу на автобуси слідчі відкрили кримінальну справу і розслідують її як хуліганство. За такий злочин загрожують до 4 років в’язниці.
Закиданий камінням автобус, який перевозив футбольних уболівальників
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