У Києві закликали Меркель та Макрона допомогти звільнити Сенцова: фоторепортаж з акції
8 липня у Києві вийшли на акцію Free Sentsov на підтримку українських політв'язнів під посольства Франції та Німеччини.
Активісти закликали лідерів цих країн – Ангелу Меркель і Еммануеля Макрона – особисто втрутитись у процес звільнення бранців Кремля, пише Цензор.НЕТ.
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Зокрема, звернутися до президента РФ Володимира Путіна, аби той посприяв звільненню Олега Сенцова, Миколи Карпюка та інших українських заручників.
Відео акції на підтримку українських політв'язнів, Київ, 8 липня 2018
Відео акції на підтримку українських політв'язнів, Київ, 8 липня 2018
Джерело: 24 Канал
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