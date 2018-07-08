У Києві закликали Меркель та Макрона допомогти звільнити Сенцова: фоторепортаж з акції

8 липня у Києві вийшли на акцію Free Sentsov на підтримку українських політв'язнів під посольства Франції та Німеччини.

Активісти закликали лідерів цих країн – Ангелу Меркель і Еммануеля Макрона – особисто втрутитись у процес звільнення бранців Кремля, пише Цензор.НЕТ.

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Зокрема, звернутися до президента РФ Володимира Путіна, аби той посприяв звільненню Олега Сенцова, Миколи Карпюка та інших українських заручників.

Відео акції на підтримку українських політв'язнів, Київ, 8 липня 2018

Відео акції на підтримку українських політв'язнів, Київ, 8 липня 2018