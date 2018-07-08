20:49
8 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
26°C 14°C
  • понеділок
    25°C 19°C
  • вівторок
    27°C 19°C
  • середа
    26°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Воскресіння Путіна. Космічне прокляття РФ
Вєсті Кремля
20:30, 7 липня
Вєсті.UA. Жир. Радикальні амбіції Ляшка. Українська Юлія д'Арк
Вєсті.UA
18:20, 7 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

У Києві закликали Меркель та Макрона допомогти звільнити Сенцова: фоторепортаж з акції

30 Читать новость на русском

8 липня у Києві вийшли на акцію Free Sentsov на підтримку українських політв'язнів під посольства Франції та Німеччини.

Активісти закликали лідерів цих країн – Ангелу Меркель і Еммануеля Макрона – особисто втрутитись у процес звільнення бранців Кремля, пише Цензор.НЕТ.

Читайте також:  Скільки українців скніють у російських застінках, про яких ми нічого не знаємо: історії в'язнів

Зокрема, звернутися до президента РФ Володимира Путіна, аби той посприяв звільненню Олега Сенцова, Миколи Карпюка та інших українських заручників. 

Відео акції на підтримку українських політв'язнів, Київ, 8 липня 2018

Відео акції на підтримку українських політв'язнів, Київ, 8 липня 2018

 

Теги: Новини України Фотоновини Новини Києва Олег Сенцов Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найсмішніші меми тижня: "кролики", "хлопчик-смоктунчик" та Федеріка і Могеріні в Раді
сьогодні, 20:00 Найсмішніші меми тижня: "кролики", "хлопчик-смоктунчик" та Федеріка і Могеріні в Раді
245
Палкі поцілунки нардепів і закриття Work and Travel в Україні – топ-5 відео тижня
сьогодні, 19:30 Палкі поцілунки нардепів і закриття Work and Travel в Україні – топ-5 відео тижня
247
Чемпионат мира по футболу в России и вырождение нации
сьогодні, 19:01 Чемпионат мира по футболу в России и вырождение нации
Блог Медіа 963
Политическая турбулентность: чего ждать перед президентскими выборами в Украине
сьогодні, 15:58 Политическая турбулентность: чего ждать перед президентскими выборами в Украине
Юрий Касьянов 2016
"Один за всіх, і всі за одного": чому в нинішні часи варто триматися разом
сьогодні, 15:00 "Один за всіх, і всі за одного": чому в нинішні часи варто триматися разом
Єгор Соболєв 295
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук