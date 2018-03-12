У Києві закрили ліцей посеред навчального року

З 12 березня 2018 року у Київському фізико-математичному ліцеї зупинили навчання через аварійний стан будівлі. До того моменту про те, що навчальний заклад небезпечний, ніхто не говорив. А діти ходили на навчання. Батьки підозрюють: заклад квапляться закрити, бо хтось "поклав око" на ділянку, майже у центрі міста.

12 березня 2018 року учні ліцею та їхні батьки стоять під шкільними дверима: прийшли вимагати від чиновників пояснень. Про припинення навчального процесу батьків повідомили через смс: з 12 березня школа переходить на режим дистанційного навчання, поки дітей не переведуть до інших навчальних закладів.

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Згідно з висновками обстеження технічного стану будівлі, ліцей рекомендують демонтувати. Хоча у влітку стан приміщення чиновників задовільняв, адже почати навчальний рік у ліцеї дозволили. Як виявилося, восени будівлю перевірили ще раз. Залучили фахівців, яких відібрали через відкритий тендер.

Дерев'яні перекриття, жодного разу не було проведено капітального ремонту, із року в рік технічний стан будівлі погіршується,

– запевнив директор ліцею № 142 Ольга Боклогова.

От тільки чому про це так довго не говорили батькам, директор не пояснює і просто йде. А от місцеві чиновники продовжують тримати оборону. Лякають розлючених людей підтопленням. За словами Володимира Бялковського, першого заступника голови Солом'янської районної адміністрації, зараз відбувається потепління та підняття грунтових вод.



Батьки чиновницьким словам не вірять, самі ідуть інспектувати підвал. Тим часом з районного управління освіти підвозять документи. Ті пояснюють: додаткове обстеження провели, бо перед початком року школу перевірили погано. Комісія все визначала "на око".

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Кажуть, зносити школу, як рекомендують у документі, – не будуть, лише укріплюватимуть фундамент та стелі. Батьки ж побоюються, що насправді чиновники не про безпеку їхніх дітей турбуються, а хтось хоче захопити земельну ділянку. Адже компанія, яка винесла фінальний вердикт, фігурує у кримінальній справі щодо рейдерства. Тендер фірма виграла, хоч її пропозиція була найдорожчою. А у керівника – багато фірм, зокрема, і будівельна. Тож, припускають батьки, його теж може зацікавити ділянка майже у центрі столиці. Керівник компанії всі звинувачення відкидає.

На сьогодні, слава Богу, я чистий перед законом і совістю, і я дуже радий, що я виявив те, що виявив, тому що будівля і справді небезпечна,

– сказав директор фірми, яка проводила обстеження ліцею, Михайло Тимченко.

Тим часом, дітей вирішили відправити на канікули. А потім перевести на навчання у іншу школу, яку нещодавно відкривав мер Кличко. Батькам такий сценарій не подобається. Хочуть негайно відновити навчальний процес та поставити охорону, щоб уникнути провокацій, наприклад підпалу. Відповідний документ підписали та передали на розгляд комісії. І вже завтра зранку очікують рішення. Тим часом, чиновники пообіцяли повторне обстеження. Цього разу – за роботу візьметься державне підприємство. Та запевняють – земельну ділянку нікому не віддадуть.

Нагадаємо, термін реєстрації на основну сесію зовнішнього незалежного тестування закінчується 19 березня.