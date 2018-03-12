У Києві закрили ліцей посеред навчального року
З 12 березня 2018 року у Київському фізико-математичному ліцеї зупинили навчання через аварійний стан будівлі. До того моменту про те, що навчальний заклад небезпечний, ніхто не говорив. А діти ходили на навчання. Батьки підозрюють: заклад квапляться закрити, бо хтось "поклав око" на ділянку, майже у центрі міста.
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Дерев'яні перекриття, жодного разу не було проведено капітального ремонту, із року в рік технічний стан будівлі погіршується,
– запевнив директор ліцею № 142 Ольга Боклогова.
Батьки чиновницьким словам не вірять, самі ідуть інспектувати підвал. Тим часом з районного управління освіти підвозять документи. Ті пояснюють: додаткове обстеження провели, бо перед початком року школу перевірили погано. Комісія все визначала "на око".
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Кажуть, зносити школу, як рекомендують у документі, – не будуть, лише укріплюватимуть фундамент та стелі. Батьки ж побоюються, що насправді чиновники не про безпеку їхніх дітей турбуються, а хтось хоче захопити земельну ділянку. Адже компанія, яка винесла фінальний вердикт, фігурує у кримінальній справі щодо рейдерства. Тендер фірма виграла, хоч її пропозиція була найдорожчою. А у керівника – багато фірм, зокрема, і будівельна. Тож, припускають батьки, його теж може зацікавити ділянка майже у центрі столиці. Керівник компанії всі звинувачення відкидає.
На сьогодні, слава Богу, я чистий перед законом і совістю, і я дуже радий, що я виявив те, що виявив, тому що будівля і справді небезпечна,
– сказав директор фірми, яка проводила обстеження ліцею, Михайло Тимченко.
Нагадаємо, термін реєстрації на основну сесію зовнішнього незалежного тестування закінчується 19 березня.