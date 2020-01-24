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      Замінування метро в Києві: закритою залишається лише станція "Хрещатик"

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      У Києві замінували станції метро / day.kyiv.ua

      У столиці тимчасово зупиняли роботу одразу п'яти станцій метро. Їх закривали через повідомлення про замінування. Наразі не працює лише станція "Хрещатик", усі інші вже відновили роботу.

      Про відновлення роботи станцій повідомили у фейсбуці Київського метрополітену.

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      Станції метро "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Золоті ворота" і "Театральна" працюють. Закритою залишається лише "Хрещатик", 
      – йдеться у повідомленні.

      Раніше стало відомо про тимчасове припинення роботи 5 центральних станцій метро Києва. Правоохоронці закрили їх після анонімного дзвінка щодо мінування станцій.

      Цікаво! Останнім часом випадки фейкового мінування столичного метро почастішали. 30 грудня "мінували" станції "Хрещатик" та "Майдан Незалежності".

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      Теги: Новини України Новини Києва Метро
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