Замінування метро в Києві: закритою залишається лише станція "Хрещатик"

У столиці тимчасово зупиняли роботу одразу п'яти станцій метро. Їх закривали через повідомлення про замінування. Наразі не працює лише станція "Хрещатик", усі інші вже відновили роботу.

Про відновлення роботи станцій повідомили у фейсбуці Київського метрополітену. Зверніть увагу: Скандал із будівництвом метро на Виноградар: "Київметробуд" недорахував півтора мільярда Станції метро "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Золоті ворота" і "Театральна" працюють. Закритою залишається лише "Хрещатик",

– йдеться у повідомленні. Раніше стало відомо про тимчасове припинення роботи 5 центральних станцій метро Києва. Правоохоронці закрили їх після анонімного дзвінка щодо мінування станцій. Цікаво! Останнім часом випадки фейкового мінування столичного метро почастішали. 30 грудня "мінували" станції "Хрещатик" та "Майдан Незалежності".