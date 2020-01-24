Замінування метро в Києві: закритою залишається лише станція "Хрещатик"
У столиці тимчасово зупиняли роботу одразу п'яти станцій метро. Їх закривали через повідомлення про замінування. Наразі не працює лише станція "Хрещатик", усі інші вже відновили роботу.
Про відновлення роботи станцій повідомили у фейсбуці Київського метрополітену.
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Станції метро "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Золоті ворота" і "Театральна" працюють. Закритою залишається лише "Хрещатик",
– йдеться у повідомленні.
Раніше стало відомо про тимчасове припинення роботи 5 центральних станцій метро Києва. Правоохоронці закрили їх після анонімного дзвінка щодо мінування станцій.
Цікаво! Останнім часом випадки фейкового мінування столичного метро почастішали. 30 грудня "мінували" станції "Хрещатик" та "Майдан Незалежності".