У Києві закрили посольство Ізраїлю: причина

У Києві посольство Ізраїлю тимчасово припинило свою роботу через страйк ізраїльських дипломатів.

Про це повідомила пресслужба місії Ізраїля в Україні у фейсбуці. У такий спосіб держслужбовці виступають проти рішення ізраїльського Міністерства фінансів стягувати податок з непідтверджених чеків представницьких витрат.

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В дипустановах Ізраїлю в інших країнах світу також проходять страйки і вони теж не працюють. Так само припинили роботу пункти пропуску на кордоні з Палестиною.

Разом з дипломатами страйкують і військовики, оскільки рішення Міністерства фінансів стосується і їх. У своїй спільній заяві ізраїльські МЗС і Міноборони назвали це серйозним ударом по зарплатах своїх працівників.