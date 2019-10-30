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      У Києві закрили посольство Ізраїлю: причина

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      У Києві закрили посольство Ізраїлю: причина
      У Києві закрили посольство Ізраїлю: причина / www.slovoidilo.ua

      У Києві посольство Ізраїлю тимчасово припинило свою роботу через страйк ізраїльських дипломатів.

      Про це повідомила пресслужба місії Ізраїля в Україні у фейсбуці. У такий спосіб держслужбовці виступають проти рішення ізраїльського Міністерства фінансів стягувати податок з непідтверджених чеків представницьких витрат. 

      До слова: Путін назвав Ізраїль російськомовною країною

      В дипустановах Ізраїлю в інших країнах світу також проходять страйки і вони теж не працюють. Так само припинили роботу пункти пропуску на кордоні з Палестиною.

      Разом з дипломатами страйкують і військовики, оскільки рішення Міністерства фінансів стосується і їх. У своїй спільній заяві ізраїльські МЗС і Міноборони назвали це серйозним ударом по зарплатах своїх працівників.

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини Києва Новини України Протести Новини Ізраїля
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