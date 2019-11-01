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      У Києві закрили станції метро після дзвінка про мінування

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      Київське метро сьогодні закрили - перелік станцій, які закрили 1 листопада 2019
      Київське метро закрили після повідомлення про мінування / Фото Анни Калюжної (24 канал)

      Анонім повідомив про нібито замінування київського метро. Тож станції метро "Театральна" і "Хрещатик" Святошинсько-Броварської лінії (М1, "червоної") закриті на вхід і на вихід разом з пересадками з них на інші лінії підземки.

      "Надійшов анонімний дзвінок про мінування! Інформація про відкриття станцій буде опублікована одразу після завершення перевірки", – повідомили у Київському метрополітені.

      Читайте також: Нові правила у київському метро: заборонено жебракувати і грати на музичних інструментах

      Внаслідок інциденту у метро виникла чимала тиснява, повідомила кореспондентка 24 каналу Анна Калюжна.

      Що варто робити у разі теракту чи його загрози?

      • Не торкайте пакетів чи сумок, що лежать без нагляду. Повідомите про знахідку працівникові поліції.
      • У присутності терористів не виказуйте своє невдоволення, утримайтеся від різких рухів.
      • У разі загрози застосування терористами зброї лягайте на живіт, захищаючи голову руками, якомога далі від вікон, проходів і сходів.
      • Використайте будь-яку можливість для порятунку.
      • Якщо стався вибух – намагайтеся не допустити пожежі та паніки, надайте домедичну допомогу постраждалим.
      • Намагайтеся запам'ятати прикмети підозрілих людей і повідомте про них прибулим працівникам спецслужб.
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Транспорт Надзвичайні ситуації Новини Києва Метро
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