У Києві закрили станції метро після дзвінка про мінування
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Анонім повідомив про нібито замінування київського метро. Тож станції метро "Театральна" і "Хрещатик" Святошинсько-Броварської лінії (М1, "червоної") закриті на вхід і на вихід разом з пересадками з них на інші лінії підземки.
"Надійшов анонімний дзвінок про мінування! Інформація про відкриття станцій буде опублікована одразу після завершення перевірки", – повідомили у Київському метрополітені.
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Внаслідок інциденту у метро виникла чимала тиснява, повідомила кореспондентка 24 каналу Анна Калюжна.
Що варто робити у разі теракту чи його загрози?
- Не торкайте пакетів чи сумок, що лежать без нагляду. Повідомите про знахідку працівникові поліції.
- У присутності терористів не виказуйте своє невдоволення, утримайтеся від різких рухів.
- У разі загрози застосування терористами зброї лягайте на живіт, захищаючи голову руками, якомога далі від вікон, проходів і сходів.
- Використайте будь-яку можливість для порятунку.
- Якщо стався вибух – намагайтеся не допустити пожежі та паніки, надайте домедичну допомогу постраждалим.
- Намагайтеся запам'ятати прикмети підозрілих людей і повідомте про них прибулим працівникам спецслужб.
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