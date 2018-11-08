У Києві закрили станцію метро "Вокзальна"

У четвер, 8 листопада, у Києві закрили на вхід станцію метрополітену "Вокзальна". Причиною закриття стала технічна несправність ескалатора.

Про це повідомляє прес-служба столичного метро.

Зараз фахівці з'ясовують причини зупинки обладнання. Водночас працюють 2 ескалатора, які вивозять пасажирів на вихід.

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Увага!

Станцію "Вокзальна" зачинено на вхід.

Технесправність ескалатора. Фахівці з'ясовувують причини зупинки обладнання.

Два працюючі ескалатори вивозять пасажирів на вихід.

Про відкриття станції буде повідомлено додатково.

Перепрошуємо за тимчасові незручності! — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 8 ноября 2018 г.

До слова, в четвер станції метро "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого" тимчасово обмежать роботу через футбольний матч між командами "Динамо" (Київ) і "Ренн" (Франція).