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      У Києві закрили станцію метро "Вокзальна"

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      У Києві закрили станцію метро "Вокзальна"
      У Києві закрили станцію метро "Вокзальна" / Фото з вільних мереж

      У четвер, 8 листопада, у Києві закрили на вхід станцію метрополітену "Вокзальна". Причиною закриття стала технічна несправність ескалатора.

      Про це повідомляє прес-служба столичного метро.

      Зараз фахівці з'ясовують причини зупинки обладнання. Водночас працюють 2 ескалатора, які вивозять пасажирів на вихід.

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      До слова, в четвер станції метро "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого" тимчасово обмежать роботу через футбольний матч між командами "Динамо" (Київ) і "Ренн" (Франція).

      Теги: Новини України Новини Києва метро Транспорт
      Джерело: 24 канал
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