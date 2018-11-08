У Києві закрили станцію метро "Вокзальна"
У четвер, 8 листопада, у Києві закрили на вхід станцію метрополітену "Вокзальна". Причиною закриття стала технічна несправність ескалатора.
Про це повідомляє прес-служба столичного метро.
Зараз фахівці з'ясовують причини зупинки обладнання. Водночас працюють 2 ескалатора, які вивозять пасажирів на вихід.
Читайте також: У метро Києва розпилили невідому речовину: є постраждалі
До слова, в четвер станції метро "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого" тимчасово обмежать роботу через футбольний матч між командами "Динамо" (Київ) і "Ренн" (Франція).
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Паризький вікенд Трампа і Путіна: про що говоритимуть президенти і чи згадають Українусьогодні , 18:12
-
Xiaomi Mi 8 Pro офіційно представили у Лондоні: незабаром смартфон з’явиться і в Українісьогодні , 18:04
-
Чому не можна скасувати акциз на ввезення авто в Україну: у Раді дали поясненнясьогодні , 17:09
Коментарі