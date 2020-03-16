У Києві закривається все, крім продуктових магазинів та аптек
У Києві обмеження через можливе поширення коронавірусу стануть жорсткішими. Працюватимуть лише продуктові крамниці, магазини з господарськими товарами, АЗС, банки та банкомати.
Усі торгові центри у Києві закриваються, про це повідомляє пресслужба КМДА.
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"Міська влада посилює обмежувальні заходи в Києві. Ми повинні виграти час! Ми повинні зменшити шанси вірусу на розповсюдження столицею і Україною! Суворі та своєчасні заходи є вирішальними для стримування стрімкого поширення вірусу COVID-19 на території столиці", – наголосив мер Києва Віталій Кличко.
Які обмеження запроваджують в Києві
- Пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами України;
- Проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів за масовою участю громадян;
- Робота закладів громадського харчування. Не працюватимуть заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари. Вони зможуть приймати онлайн замовлення на доставку їжі;
- Не працюватимуть торговельні центри, спортивні комплекси, зали, салони краси, косметологічні кабінети та інші заклади побутового обслуговування.
- Закриються розважальні заклади – дискотеки, нічні клуби, комп’ютерні клуби.
Важливо! Працюватимуть продуктові магазини та крамниці із господарськими товарами, аптеки, заправки, банки та банкомати.
Кличко також додав, що міська влада Києва працюватиме в штатному режимі. Водночас департаменти КМДА тимчасово скасують нарадчі та колегіальні засідання, громадські слухання та особисті прийоми громадян. ЦНАПи прийматимуть громадян за попереднім
онлайн-записом.
Місто подбає про забезпечення соціально незахищених груп населення, особливо одиноких людей похилого віку, продуктами харчування та предметами першої необхідності. Їх доставлятимуть додому,
– додав Кличко.
Мер Києва також закликав керівників максимально переводити своїх працівників на роботу з дому.
Громадський транспорт
Наразі користування громадським транспортом у Києві не обмежують, однак у КМДА сподіваються на свідомість киян і закликають не пересуватися містом без крайньої потреби.
"На роботу (хто працюватиме), в магазини за продуктами, чи в аптеку. Увесь громадський транспорт обробляється дезінфікуючими засобами кілька разів на день. У метро ми просимо пасажирів їздити в масках! Це – ваша безпека і безпека оточуючих людей", – підкреслив мер Києва.
Окрім того, Київ з резервного фонду міського бюджету виділяє 10 мільйонів гривень на закупівлю медичних масок. Спершу вони надійдуть в лікарні і поліклініки, працівникам громадського транспорту та в аптеки "Фармація".
Як користуватися маскою проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Також столиця отримала 5 тисяч і замовила 100 тисяч швидких тестів на діагностування коронавірусу. Всі вони надійдуть в медзаклади міста.
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