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      У Києві закривається все, крім продуктових магазинів та аптек

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      Київ вводить жорсткіші обмеження через коронавірус / Getty Images

      У Києві обмеження через можливе поширення коронавірусу стануть жорсткішими. Працюватимуть лише продуктові крамниці, магазини з господарськими товарами, АЗС, банки та банкомати.

      Усі торгові центри у Києві закриваються, про це повідомляє пресслужба КМДА.

      Важливо В Україні вже 5 випадків зараження коронавірусом

      "Міська влада посилює обмежувальні заходи в Києві. Ми повинні виграти час! Ми повинні зменшити шанси вірусу на розповсюдження столицею і Україною! Суворі та своєчасні заходи є вирішальними для стримування стрімкого поширення вірусу COVID-19 на території столиці", – наголосив мер Києва Віталій Кличко.

      Які обмеження запроваджують в Києві

      • Пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами України;
      • Проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів за масовою участю громадян;
      • Робота закладів громадського харчування. Не працюватимуть заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари. Вони зможуть приймати онлайн замовлення на доставку їжі;
      • Не працюватимуть торговельні центри, спортивні комплекси, зали, салони краси, косметологічні кабінети та інші заклади побутового обслуговування. 
      • Закриються розважальні заклади – дискотеки, нічні клуби, комп’ютерні клуби.

      Важливо! Працюватимуть продуктові магазини та крамниці із господарськими товарами, аптеки, заправки, банки та банкомати. 

      Кличко також додав, що міська влада Києва працюватиме в штатному режимі. Водночас департаменти КМДА тимчасово скасують нарадчі та колегіальні засідання, громадські слухання та особисті прийоми громадян. ЦНАПи прийматимуть громадян за попереднім
      онлайн-записом.

      Місто подбає про забезпечення соціально незахищених груп населення, особливо одиноких людей похилого віку, продуктами харчування та предметами першої необхідності. Їх доставлятимуть додому,
       додав Кличко.

      Мер Києва також закликав керівників максимально переводити своїх працівників на роботу з дому.

      Громадський транспорт

      Наразі користування громадським транспортом у Києві не обмежують, однак у КМДА сподіваються на свідомість киян і закликають не пересуватися містом без крайньої потреби.

      "На роботу (хто працюватиме), в магазини за продуктами, чи в аптеку. Увесь громадський транспорт обробляється дезінфікуючими засобами кілька разів на день. У метро ми просимо пасажирів їздити в масках! Це – ваша безпека і безпека оточуючих людей", – підкреслив мер Києва.

      Окрім того, Київ з резервного фонду міського бюджету виділяє 10 мільйонів гривень на закупівлю медичних масок. Спершу вони надійдуть в лікарні і поліклініки, працівникам громадського транспорту та в аптеки "Фармація".

      Як правильно користуватися маскою
      Як користуватися маскою проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Також столиця отримала 5 тисяч і замовила 100 тисяч швидких тестів на діагностування коронавірусу. Всі вони надійдуть в медзаклади міста.

      Коронавірус в Україні: що треба знати

      В Україні підтвердили 5 випадків захворювання коронавірусом. Одна із хворих, 71-річна жителька Житомирської області, померла. Інші 4 випадки зареєстровані у Чернівецькій області.

      Знайте більше Карантин в Україні: в яких містах закриють торгові центри, кафе та ресторани

      • 16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 17 березня припиняється авіасполучення. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні закликав українців протягом трьох днів повернутися з-за кордону.
      • Громадяни України можуть повернутися. Однак усіх, хто повертається з країн, де багато заражених коронавірусом, відправлятимуть на обсервацію.
      • 12 березня до 4 квітня в Україні впровадили загальнонаціональний карантин. Скасували навчання у школах, вишах і садочках, змагання з вболівальниками, концерти.

      Коронавірус в Україні
      Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

      Великий піст 2020: календар харчування на кожен день
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Віталій Кличко Новини Києва Новини Здоров'я
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