У Києві закривається все, крім продуктових магазинів та аптек

У Києві обмеження через можливе поширення коронавірусу стануть жорсткішими. Працюватимуть лише продуктові крамниці, магазини з господарськими товарами, АЗС, банки та банкомати.

Усі торгові центри у Києві закриваються, про це повідомляє пресслужба КМДА.

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"Міська влада посилює обмежувальні заходи в Києві. Ми повинні виграти час! Ми повинні зменшити шанси вірусу на розповсюдження столицею і Україною! Суворі та своєчасні заходи є вирішальними для стримування стрімкого поширення вірусу COVID-19 на території столиці", – наголосив мер Києва Віталій Кличко.

Які обмеження запроваджують в Києві

Пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами України;

Проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів за масовою участю громадян;

Робота закладів громадського харчування. Не працюватимуть заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари. Вони зможуть приймати онлайн замовлення на доставку їжі;

Не працюватимуть торговельні центри, спортивні комплекси, зали, салони краси, косметологічні кабінети та інші заклади побутового обслуговування.

Закриються розважальні заклади – дискотеки, нічні клуби, комп’ютерні клуби.

Важливо! Працюватимуть продуктові магазини та крамниці із господарськими товарами, аптеки, заправки, банки та банкомати.

Кличко також додав, що міська влада Києва працюватиме в штатному режимі. Водночас департаменти КМДА тимчасово скасують нарадчі та колегіальні засідання, громадські слухання та особисті прийоми громадян. ЦНАПи прийматимуть громадян за попереднім

онлайн-записом.

Місто подбає про забезпечення соціально незахищених груп населення, особливо одиноких людей похилого віку, продуктами харчування та предметами першої необхідності. Їх доставлятимуть додому,

– додав Кличко.

Мер Києва також закликав керівників максимально переводити своїх працівників на роботу з дому.

Громадський транспорт

Наразі користування громадським транспортом у Києві не обмежують, однак у КМДА сподіваються на свідомість киян і закликають не пересуватися містом без крайньої потреби.

"На роботу (хто працюватиме), в магазини за продуктами, чи в аптеку. Увесь громадський транспорт обробляється дезінфікуючими засобами кілька разів на день. У метро ми просимо пасажирів їздити в масках! Це – ваша безпека і безпека оточуючих людей", – підкреслив мер Києва.

Окрім того, Київ з резервного фонду міського бюджету виділяє 10 мільйонів гривень на закупівлю медичних масок. Спершу вони надійдуть в лікарні і поліклініки, працівникам громадського транспорту та в аптеки "Фармація".



Як користуватися маскою проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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