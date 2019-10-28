У Києві замінували аеропорт "Жуляни": людей евакуювали, рейси затримуються

В київському аеропорту "Жуляни" терміново евакуювали пасажирів та працівників. А все через анонімне повідомлення про замінування приміщення. Щонайменше три рейси для більш ніж півтисячі пасажирів затримують.

З власних джерел 24 каналу стало відомо, що наразі людей почали впускати до аеропорту. Актуально! Хотів підірвати гранатою сім’ю: під Києвом пролунав вибух – фото 18+ На місці працювали вибухотехніки. Адміністрація попросила пасажирів залишити територію летовища, люди близько години очікували результатів на вулиці. За словами пасажирки Ольги Мальчевської, людей завели у 2 автобуси та тримали на злітній смузі. В оголошенні аеропорту повідомили, що сталася "надзвичайна ситуація". Люди між собою говорили, що знайшли якусь підозрілу сумку.