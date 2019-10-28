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      У Києві замінували аеропорт "Жуляни": людей евакуювали, рейси затримуються

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      У Києві замінували аеропорт "Жуляни"
      У Києві замінували аеропорт "Жуляни" / ТСН

      В київському аеропорту "Жуляни" терміново евакуювали пасажирів та працівників. А все через анонімне повідомлення про замінування приміщення. Щонайменше три рейси для більш ніж півтисячі пасажирів затримують.

      З власних джерел 24 каналу стало відомо, що наразі людей почали впускати до аеропорту.

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      На місці працювали вибухотехніки. Адміністрація попросила пасажирів залишити територію летовища, люди близько години очікували результатів на вулиці. 

      За словами пасажирки Ольги Мальчевської, людей завели у 2 автобуси та тримали на злітній смузі. В оголошенні аеропорту повідомили, що сталася "надзвичайна ситуація". Люди між собою говорили, що знайшли якусь підозрілу сумку. 

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      сьогодні
      18844
      Автор: Марія Бондар
      Теги: Новини України Новини Києва авіація Фейкові замінування
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