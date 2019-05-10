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      Будівлю КМДА "замінували": фото, відео

      366 Читать новость на русском
      КМДА
      КМДА / 24 канал

      Будівлю Київської міської державної адміністрації замінували. Анонімне повідомлення про те, що у приміщені нібито є вибухівка, надійшло о пів на шосту.

      Усіх працівників евакуювали. Зараз на місці працюють піротехніки й рятувальники, повідомив 24 каналу один із співробітників мерії.

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      Орієнтовно о 17:40 прозвучало повідомлення про замінування і усіх працівників плопросили покинути будівлю.

      кмда замінували
      Фото з під будівлі КМДА

      Останнім часом в Україні багато повідомлення про замінування, і всі – неправдиві. На Великдень у Львові невідомі повідомили, що вибухівку нібито заклали у сім церков. А декілька днів тому хтось невдало пожартував про замінування восьми готелів. Усіх постояльців довелося евакуювати.

      8 травня надійшло повідомлення про нібито замінування однієї зі шкіл. Як виявилося, винуватець - десятикласник, який просто не хотів писати контрольну. Хоча здебільшого поліція зловмисників не знаходить. А покарання за такі жарти серйозне. Можуть навіть на 8 років сісти у в'язницю.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Києва Фейкові замінування
      Джерело: 24 канал
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