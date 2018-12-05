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      У Києві, ймовірно, замінували два суди: людей евакуюють

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      У Києві ймовірно замінували вже два суди
      У Києві ймовірно замінували вже два суди / Фото з відкритих джерел

      У двох судах Києва шукають вибухівку. Шевченківський районний суд та Деснянський районний суд евакуюють через анонімне повідомлення про замінування.

      Про це повідомили представники суду на Facebook-сторінці.

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      Відомо, що 5 грудня 2018 року об 11 годині до Шевченківського районного суду Києва надійшло повідомлення про замінування приміщення суду. Внаслідок цього роботу одразу припинили. Більше того, усіх працівників та відвідувачів терміново евакуювали.

      Про відновлення роботи суду обіцяють повідомити додатково.

      Крім того, прес-служба Деснянського районного суду міста Києва теж повідомила про замінування будівлі суду. Роботу суду тимчасово призупинено.

      До слова, нещодавно у Львові "замінували" 10 готелів і фітнес-клубів.

      Теги: Новини України Новини Києва Поліція
      Джерело: 24 канал
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