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      У Києві евакуювали Центральний залізничний вокзал

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      Ілюстративне фото / Фото з соціальних мереж

      Центральний залізничний вокзал Києва начебто замінували. Відповідне повідомлення надійшло о 16:00 26 листопада.

      Наразі всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано. Об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

      До теми: Масові псевдомінування в Україні: які наслідки неправдивих повідомлень

      У пресслужбі "Укрзалізниці" повідомили, що поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

      Фейкових мінувань стало більше

      Повідомлень про закладену вибухівку останнім часом значно побільшало. Мінують усе – метро, аеропорти і вокзали, а також торговельні центри, школи, лікарні і навіть державні установи на кшталт Офісу Президента і Верховної Ради. Недавно"мінували" потяг Інтерсіті Львів – Київ. Через повідомлення той кілька годин простояв у полі.

      Більшість таких дзвінків надходить із Росії, непідконтрольних українських територій та країн Балтики – кажуть у поліції. Близько 95% таких повідомлень хибні, але майже кожен випадок опрацьовують як достовірний. Крім реальної вибухівки, знаходять і муляжі.

      Раніше: Через фейкове замінування у Харкові евакуювали 2200 людей

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      сьогодні
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Поліція Фейкові замінування Укрзалізниця Новини Києва
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