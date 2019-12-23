У Києві замінували Центральний залізничний вокзал

У Києві аноніми повідомили про замінування Центрального залізничного вокзалу. Наразі тривають пошуки вибухівки.

За інформацією пресслужби Укрзалізниці, дзвінок про замінування надійшов приблизно о 17:00.

До слова: Невідомий "замінував увесь Київ", Центральний вокзал евакуювали

Наразі всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано. Вокзал перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

Що важливо, поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

До слова, зовсім нещодавно, 20 грудня, в приміщенні Центрального залізничного вокзалу Києва вже шукали вибухівку. Повідомлення про замінування надійшло о 14:20.

Цікаво! 18 грудня прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що Кабмін посилив відповідальність через неправдиве повідомлення про мінування будівель, лікарень та інших суспільно важливих об'єктів. Однак не уточнив, наскільки посилили відповідальність за фейкові мінування. До цього покарання за неправдиве повідомлення становило 6 років ув’язнення.