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      У Києві вулицю Курську перейменували на генерала Воробйова: він не послав війська проти Майдану

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      У Києві замість Курської з'явилась вулиця генерала Воробйова: він відмовився посилати війська проти Майдану
      У Києві замість Курської з'явилась вулиця генерала Воробйова: він відмовився посилати війська проти Майдану / Соцмережі

      Київрада ухвалила рішення про перейменування вулиці Курської на вулицю генерала Геннадія Воробйова – видатного українського військовика, генерал-полковника, кандидата історичних наук і начальника Національного університету оборони України імені Івана Черняхівського. Розташовується вона у Солом’янському районі української столиці.

      Відповідне повідомлення з’явилося на офіційному сайті відомства.

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      Зауважимо, що новоспечена вулиця генерала Воробйова пролягає від Повітрофлотського проспекту до вулиці Ушинського. Виникла вона на початку 50-х років ХХ століття під назвою 492-га Нова, а назву Курська отримала у 1953 році. Щоправда, тут можна побачити і давніші забудови – будинки № 1/26, 3 та 5 споруджено між 1914 та 1918 роками як житло для викладачів Миколаївського артилерійського училища (нині – Національний університет оборони України імені Івана Черняховського).

      Громадські обговорення щодо перейменування проходили із 23 жовтня по 23 грудня 2017 року на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва у спеціальній рубриці Е-МІСТО, де кожен користувач мав змогу ознайомитися із запропонованим проектом рішення, висловити свої пропозиції, зауваження та оприлюднити власну редакцію проекту.

      Нагадаємо, помер генерал-полковник Геннадій Воробйов у лютому 2017 року у своєму робочому кабінеті. Тоді він займав посаду начальника Національного університету оборони України імені Івана Черняхівського.

      Що відомо про генерала Воробйова? Народився він у 1961 році. У 1982-му закінчив навчання у Київському вищому загальновійськовому командному училищі імені Фрунзе.

      З 18 листопада 2009-го по 17 січня 2014 року командував Сухопутними військами ЗСУ. З 16 лютого 2014 року став першим заступником начальника Генерального штабу ЗСУ. У травні 2015 року генерал Воробйов очолив Національний університет оборони України імені Черняхівського.

      Також відомо, що Геннадій Воробйов два роки провів у АТО, а під час протистояння на київському Майдані відмовився посилати бійців для придушення протестів.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Євромайдан Збройні сили України Декомунізація
      Джерело: 24 Канал
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