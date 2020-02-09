У Києві замість ЦУМу з’явився великий рожевий "ЦЬОМ"

З нагоди дня святого Валентина, який відзначатимуть 14 лютого, у Києві відомий ЦУМ на Хрещатику змінив вивіску. Тепер на фасаді закладу можна побачити, замість звичних трьох букв, рожевий і доволі милий напис "ЦЬОМ". Крім того, згори вивіску прикрашає мініатюрне сердечко.

Жителям і гостям Києва таке нововведення припало до душі, і він зараз активно фотографуються біля нової цікавинки української столиці.

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Скільки нова вивіска пробуде на фасаді, невідомо. Але можна припустити, що все повернеться до звичного вигляду після Дня всіх закоханих.

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