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      У Києві замість ЦУМу з’явився великий рожевий "ЦЬОМ"

      114 Читать новость на русском
      У Києві з нагоди Дня всіх закоханих ЦУМ змінив вивіску на "ЦЬОМ"

      З нагоди дня святого Валентина, який відзначатимуть 14 лютого, у Києві відомий ЦУМ на Хрещатику змінив вивіску. Тепер на фасаді закладу можна побачити, замість звичних трьох букв, рожевий і доволі милий напис "ЦЬОМ". Крім того, згори вивіску прикрашає мініатюрне сердечко.

      Жителям і гостям Києва таке нововведення припало до душі, і він зараз активно фотографуються біля нової цікавинки української столиці.

       Радимо ознайомитися! День святого Валентина: історія виникнення свята 14 лютого

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Это же так круто, когда такой «Цем» ️ ⠀ #цумцьом

      A post shared by SMM и Блогер. Киев (@prosto_anishchik) on

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      ЦОЬМ #выходные #дома #киев #цум #цьом

      A post shared by KATERYNA KYRPUSHKO (@kateryna_kyrpushko) on

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Цьом ️ #цьом #любов #кохання #kiss #love

      A post shared by Машуля Комарова (@ko_mashko) on

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #ЦУМЦЬОМ до Дня Усіх Закоханих️ @tsum.kyiv

      A post shared by Evgeniy Mamay (@evgeniy.mamay) on

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      kisses and hugs?

      A post shared by marie, 17 (@maryxko) on

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      A post shared by Лиза (@lana_banana_17) on

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      h was your day?

      A post shared by аня (@zhaaaaba) on

      Скільки нова вивіска пробуде на фасаді, невідомо. Але можна припустити, що все повернеться до звичного вигляду після Дня всіх закоханих. 

      Цікаво! Що подарувати хлопцю на День святого Валентина: ідеї на 14 лютого, які сподобаються коханому

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Традиції
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