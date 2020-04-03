У Києві запрацювали бригади, які тестують людей на COVID-19 вдома

У Києві почали працювати мобільні бригади, які тестують киян на наявність COVID-19. Для цього людям не потрібно нікуди йти, бо експрес-тестування проводять вдома.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що такі бригади створені у всіх районах. Про це мовиться на сайті КМДА.

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Він зазначив, що столиця ретельно підготувалася до цього кроку. Наказом визначено алгоритм функціонування мобільних бригад від їх складу до забезпечення медичних працівників усім необхідним.

Крім цього, провели низку установчих онлайн-нарад і конференцій з керівниками установ, на базі яких створені бригади, зокрема за участю представників Київської міської лабораторного центру МОЗ України.

Такі бригади виїжджають до людини з підозрою на інфікування коронавірусною хворобою виключно за умови визначення такої необхідності лікарем, який спостерігає за станом пацієнта. Це не служба таксі, яка на вашу вимогу привезе вам додому медика, який зробить аналіз,

– наголосив Поворозник.

Також він закликав людей, які підозрюють у себе COVID-19, залишатися вдома та повідомити свого сімейного лікаря про симптоми хвороби.

Коронавірус у Києві: головне

Станом на 3 квітня у столиці України на коронавірус захворіли 160 людей, ще 70 інфікованих – в області. У Києві, як і в інших областях країни, діє карантин. Його запровадив уряд 12 березня. Спершу він мав тривати до 3 квітня, однак згодом карантин продовжили до 24 квітня.

Верховна Рада 17 березня посилила відповідальність, щоб запобігати випадкам навмисного зараження населення коронавірусом і поширення хвороби. Зокрема, тепер ця стаття ККУ передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.

Не працюють торгові центри, кафе та ресторани, словом, все, окрім аптек, продуктових магазинів та АЗС.

У Києві розпочали тестувати на наявність коронавірусу всіх пацієнтів із запаленням легень. Загалом у столиці експрес-тести на COVID-19 пройшли 1900 людей.



Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу