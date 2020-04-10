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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Києві запровадили обов’язковий карантин у місцях масового зараження COVID-19

      - Читать новость на русском
      У Києві запровадили примусовий карантин в місцях, де виявили вогнища COVID-19 / Getty images

      У місцях столиці, де виявили вогнища коронавірусної інфекції, запроваджений примусовий карантин. Зокрема, йдеться про деякі підприємства та установи.

      Про це під час свого традиційного брифінгу розповів міський голова Києва Віталій Кличко. Рішення про примусовий карантин для деяких об'єктів столиці, за словами мера, прийняла комісія з надзвичайних ситуацій.

      Зверніть увагу Купити тест на коронавірус і зробити його самостійно неможливо, – Кличко

      Буде запроваджений примусовий карантин в місцях де виявлені вогнища захворювання: на підприємствах, в установах. Нам треба вберегти людей і убезпечити від загрози підчепити цю заразу, і ми зараз робимо все для цього,
      – уточнив Кличко.

      Брифінг Віталія Кличка щодо епідеміологічної ситуації в Києві: відео

      Що відомо про коронавірус у Києві:

      • У столиці стрімко зростає кількість хворих на COVID-19. Так станом на 10 квітня у Києві виявили вже майже 350 випадків інфікування громадян коронавірусом.
      • Так, за минулу добу додалося ще 13 підтверджених випадків захворювання, серед них – 2 медиків.
      •  Київ займає другу позицію за кількістю інфікованих після Буковини. Донедавна столиця утримувала сумну першість.
      • Є серед зафіксованих у Києві випадків коронавірусу й летальні. Їх – 6.

      Коронавірус Симптоми
      Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини політики Карантин в Україні 2020 Віталій Кличко Новини Києва
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