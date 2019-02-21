09:13
21 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нова російська дієта. Як у РФ стають чоловіками
      Вєсті Кремля
      22:39, 19 лютого
      Вєсті.UA: Розенблат набрид суддям. Чому Ляшку завжди щастить
      Вєсті.UA
      19:55, 19 лютого
      Надто великі суми у платіжках за газ: що відбувається із тарифами
      ЦРУ
      09:00, 20 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НЕБЕСНА СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН

      У Києві затримали 2 злодіїв у законі і російського кримінального авторитета: відео

      1388 Читать новость на русском
      Затриманий у Києві "злодій у законі" "Тенґо Гальський"
      Затриманий у Києві "злодій у законі" "Тенґо Гальський" / Фото з вільних мереж

      У Києві поліція затримала 20 лютого двох "злодіїв у законі" "Нодара Руставського" і "Тенґо Гальського", а також російського кримінального авторитета на прізвисько "Полузвір".

      "В одному із столичних ресторанів був виявлений злодій в законі "Нодар Руставський", а також злочинний російський авторитет "Полузвір" та їх "прихильники". Щодо цих "шановних громадян" вирішуються питання про видворення за межі нашої країни", – повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

      Читайте також: "Злодії в законі" в Україні підтримують зв'язки зі спецслужбами РФ, – Аваков

      Сьогодні під час проведення оперативно-профілактичних заходів працівниками кримінальної поліції спільно з Центральним...

      Опубліковано Vyacheslav Abroskin  Середа, 20 лютого 2019 р.

      Він додав, що в Києві правоохоронці також затримали "злодія в законі" на прізвисько "Тенґо Гальський". Він перебував в Україні, незважаючи на п'ятирічну заборону на в'їзд до країни.

      Відповідь "злодія в законі": "Приїхав лікуватися" до нас. Що далі? Чарівного пенделя й на лікування додому до Грузії!,
      – наголосив Аброськін.

      Вдалий день на «злодіїв в законі» - попри п’ятирічну заборону на в`їзд до нашої країни «Тенго Гальський» сьогодні знов затриманий працівниками поліції в Києві. Відповідь «злодія в законі»: «Приїхав лікуватися» до нас. Що далі? Чарівного пенделя й на лікування додому до Грузії!

      Опубліковано Vyacheslav Abroskin Середа, 20 лютого 2019 р.

      Поліція затримувала "Тенґо Гальського" в Україні і в серпні 2017 року. Тоді громадянин Грузії також стверджував, що приїхав в Україну нібито на лікування.

      Після цього злодій у законі не заспокоївся і в січні 2019 року "Тенго Гальського" знову затримали в Україні, а саме – в одному із відпочинкових комплексів Івано-Франківської області. У чоловіка виявили пістолет та фальшиві документи. Зловмисник планував взяти участь у розподілу грошей від крадіжок, розбійних нападів та викрадення автомобілів в столичному регіоні.

      Що означає "злодій у законі"? Це титул деяких членів злочинного світу. Вони – еліта злочинного світу і користуються серед кримінальників значним авторитетом. "Злодії у законі" – це специфічне для СРСР (надалі і для країн пострадянського простору) явище у кримінальному світі, яке не має аналогів у світовій кримінальній практиці. Поняття "злодій у закон" з’явилося в 1930-х роках і передбачає жорсткий кодекс кримінальних традицій та виключний рівень закритості і конспіративності.

      blog_ava
      Є межа відданості Путіну, – експерт про відмову одіозних іноземних політиків їхати до Криму
      сьогодні
      1997
      Теги: Новини України Новини Росії Кримінальні новини Новини Києва В'ячеслав Аброськін
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Динамо – Олімпіакос: анонс матчу Ліги Європи
      сьогодні , 08:08 Динамо – Олімпіакос: анонс матчу Ліги Європи
      126
      Честный и неподкупный: главный конкурент Трампа обьявил, что идет на выборы
      сьогодні , 08:00 Честный и неподкупный: главный конкурент Трампа обьявил, что идет на выборы
      Іван Яковина 401
      Бойовики намагалися помститися померлому за "Моторолу"
      20 лютого , 22:01 Бойовики намагалися помститися померлому за "Моторолу"
      Олексій Чибісов 2312
      Росія готує наступ, треба поставити її на місце: про що говорив Порошенко на Генасамблеї ООН
      20 лютого , 19:43 Росія готує наступ, треба поставити її на місце: про що говорив Порошенко на Генасамблеї ООН
      1203
      Вибори президента: що потрібно знати українцям?
      20 лютого , 19:31 Вибори президента: що потрібно знати українцям?
      Інна Жолобович 11883
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук