У Києві затримали 2 злодіїв у законі і російського кримінального авторитета: відео

У Києві поліція затримала 20 лютого двох "злодіїв у законі" "Нодара Руставського" і "Тенґо Гальського", а також російського кримінального авторитета на прізвисько "Полузвір".

"В одному із столичних ресторанів був виявлений злодій в законі "Нодар Руставський", а також злочинний російський авторитет "Полузвір" та їх "прихильники". Щодо цих "шановних громадян" вирішуються питання про видворення за межі нашої країни", – повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

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Сьогодні під час проведення оперативно-профілактичних заходів працівниками кримінальної поліції спільно з Центральним... Опубліковано Vyacheslav Abroskin Середа, 20 лютого 2019 р.

Він додав, що в Києві правоохоронці також затримали "злодія в законі" на прізвисько "Тенґо Гальський". Він перебував в Україні, незважаючи на п'ятирічну заборону на в'їзд до країни.

Відповідь "злодія в законі": "Приїхав лікуватися" до нас. Що далі? Чарівного пенделя й на лікування додому до Грузії!,

– наголосив Аброськін.

Вдалий день на «злодіїв в законі» - попри п’ятирічну заборону на в`їзд до нашої країни «Тенго Гальський» сьогодні знов затриманий працівниками поліції в Києві. Відповідь «злодія в законі»: «Приїхав лікуватися» до нас. Що далі? Чарівного пенделя й на лікування додому до Грузії! Опубліковано Vyacheslav Abroskin Середа, 20 лютого 2019 р.

Поліція затримувала "Тенґо Гальського" в Україні і в серпні 2017 року. Тоді громадянин Грузії також стверджував, що приїхав в Україну нібито на лікування.

Після цього злодій у законі не заспокоївся і в січні 2019 року "Тенго Гальського" знову затримали в Україні, а саме – в одному із відпочинкових комплексів Івано-Франківської області. У чоловіка виявили пістолет та фальшиві документи. Зловмисник планував взяти участь у розподілу грошей від крадіжок, розбійних нападів та викрадення автомобілів в столичному регіоні.

Що означає "злодій у законі"? Це титул деяких членів злочинного світу. Вони – еліта злочинного світу і користуються серед кримінальників значним авторитетом. "Злодії у законі" – це специфічне для СРСР (надалі і для країн пострадянського простору) явище у кримінальному світі, яке не має аналогів у світовій кримінальній практиці. Поняття "злодій у закон" з’явилося в 1930-х роках і передбачає жорсткий кодекс кримінальних традицій та виключний рівень закритості і конспіративності.