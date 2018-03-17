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У Києві затримали активістів "Руху нових сил"

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У Києві затримали активістів
У Києві затримали активістів "Руху нових сил" / Фото з соцмереж

У центрі Києва поліція затримала активістів "Руху нових сил", які хотіли встановити сцену на Майдані незалежності для маршу, що планується на неділю, 18 березня.

Про це "Руху нових сил" повідомляє у Facebook.

"Силовики заблокували грузовик зі сценою, а тепер забирають у відділки активістів. За попередньою інформацію забрали водія грузовика та активіста Ігора Терещенка, ймовірно їх відвезли до Шевченківського відділення поліції", – повідомляє прес-служба.

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Як пише видання "Громадське", правоохоронці заблокували вантажний автомобіль представників "Руху нових сил" на Європейській площі біля готелю "Дніпро".

Навколо перебуває близько 200 поліцейських та нацгвардійців.

Як розповів Володимир Гавриш, представник "Руху нових сил", 6 березня вони подали заявку до Київради щодо проведення мирної акції біля Майдану Незалежності 18 березня.

При цьому представники поліції зазначили, що мають право блокувати автівку, адже отримали відповідний дзвінок про можливу небезпеку.

"Ми отримали дзвінок з повідомленням про те, що в машині містяться небезпечні предмети. Маємо перевірити. Триває перевірка", — зазначив поліцейський.

Теги: Новини України Міхеїл Саакашвілі Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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