a
18:14
27 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
      more
      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ НОВІ САНЖАРИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лавров нахамив журналістам. Путін змінює імідж
      Вєсті Кремля
      21:30, 26 лютого
      Вєсті.UA: Велике повернення Тігіпка. Нова витівка Бужанського
      Вєсті.UA
      19:07, 26 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ НОВІ САНЖАРИ

      У Києві затримали "чорних лісорубів": вони вирубали ліс у Пущій Водиці на мільйон гривень

      -

      У Києві затримали жителів Рівненської області. Зловмисники організували та здійснювали незаконну вирубку дубу на території ландшафтного заказника Пуща Водиця та Межигірського лісництва. Попередньо, сума збитків може сягати 1 мільйона доларів.

      Як повідомляє пресслужба Нацполіції у Києві, загалом затримали 8 осіб. За інформацією Прокуратури Києва, організатор – 36-річний житель Рівненської області, який залучив ще 7 місцевих жителів.

      Зверніть увагу! Останнє попередження: Гончарук пригрозив чиновникам через незаконну вирубку лісів

      Окрім затримання оперативник також провели обшуки у помешканнях зловмисників і на складах. У підсумку правоохоронці вилучили:

      • "чорнові" записи,
      • зрубані дерева,
      • устаткування,
      • транспорт, на якому перевозили деревину,
      • інші речові докази.

      Участь у операції брали оперативники Департаменту стратегічних розслідувань, слідчі поліції Києва та патрульні. Усе відбувалося за процесуального керівництва Прокуратури Києва.

      Як з’ясували слідчі, кожен учасник злочинного угруповання відповідав за свій напрямок діяльності залежно від обсягу та складності "замовлення". Мовиться про: 

      • організацію незаконної вирубки деревини,
      • підбір працівників і доправлення їх до Києва,
      • транспортування деревини до складу зберігання та населених пунктів, які зазначали клієнти.

      У Києві поліція затримала групу "чорних лісорубів"

      Вони ретельно планували не лише свої кроки, а і маршрути вивезення дубу. Їхній склад розташовувався в Рівному. А реалізовували деревину за ціною 500 доларів за кубічний метр. За попередніми підрахунками, зловмисники завдали державі збитків на понад 1 мільйон гривень. Злочинна група діяла з травня 2019 року по лютий 2020 року.

      "Чорним лісорубам" уже повідомили про підозру:

      • організатору та ще двом співучасникам злочину – за фактом незаконною порубки дерев у лісах, захисних та інших лісових насадженнях; перевезення, зберігання, збуту незаконно зрубаних дерев, що спричинили тяжкі наслідки, вчинених організованою групою, 
      • іншим п’ятьом –  за фатом незаконної порубки дерев у лісах, захисних та інших лісових насадженнях; перевезення, зберігання, збуту незаконно зрубаних дерев, що заподіяли істотну шкоду, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

      Якщо їхню вину доведуть, їм загрожує позбавлення волі терміном від п’яти до семи років.

      Наразі правоохоронці встановлюють особи всіх, хто може бути причетним до незаконної вирубки лісу. Зокрема, відбувається перевірка посадовців лісгоспів.

      Ще одна гучна справа! Корупційні схеми в Інституті раку щодо привласнення бюджетних коштів: прокуратура відрила справу

       

      Коронавірус в Італії: 14 людей померли, кількість хворих значно зросла
      сьогодні
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Гроші Поліція Київська прокуратура Кримінальні новини Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:20 Нємцов – виняток для сучасної Росії
      Світові Медіа
      сьогодні , 15:00 Коронавірус позитивно вплине на здоров'я українських реформ
      Сергій Фурса
      сьогодні , 14:02 Чи впливає коронавірус на Україну?
      17 лютого , 15:37 Пара, яка летіла додому з усиновленою дитиною, отримала неочікуваний сюрприз під час польоту
      Марія Бондар
      сьогодні , 14:04 Як використовують мову ворожнечі посіпаки Януковича
      Антон Голобородько
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук