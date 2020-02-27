У Києві затримали "чорних лісорубів": вони вирубали ліс у Пущій Водиці на мільйон гривень

У Києві затримали жителів Рівненської області. Зловмисники організували та здійснювали незаконну вирубку дубу на території ландшафтного заказника Пуща Водиця та Межигірського лісництва. Попередньо, сума збитків може сягати 1 мільйона доларів.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції у Києві, загалом затримали 8 осіб. За інформацією Прокуратури Києва, організатор – 36-річний житель Рівненської області, який залучив ще 7 місцевих жителів.

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Окрім затримання оперативник також провели обшуки у помешканнях зловмисників і на складах. У підсумку правоохоронці вилучили:

"чорнові" записи,

зрубані дерева,

устаткування,

транспорт, на якому перевозили деревину,

інші речові докази.

Участь у операції брали оперативники Департаменту стратегічних розслідувань, слідчі поліції Києва та патрульні. Усе відбувалося за процесуального керівництва Прокуратури Києва.

Як з’ясували слідчі, кожен учасник злочинного угруповання відповідав за свій напрямок діяльності залежно від обсягу та складності "замовлення". Мовиться про:

організацію незаконної вирубки деревини,

підбір працівників і доправлення їх до Києва,

транспортування деревини до складу зберігання та населених пунктів, які зазначали клієнти.

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Вони ретельно планували не лише свої кроки, а і маршрути вивезення дубу. Їхній склад розташовувався в Рівному. А реалізовували деревину за ціною 500 доларів за кубічний метр. За попередніми підрахунками, зловмисники завдали державі збитків на понад 1 мільйон гривень. Злочинна група діяла з травня 2019 року по лютий 2020 року.

"Чорним лісорубам" уже повідомили про підозру:

організатору та ще двом співучасникам злочину – за фактом незаконною порубки дерев у лісах, захисних та інших лісових насадженнях; перевезення, зберігання, збуту незаконно зрубаних дерев, що спричинили тяжкі наслідки, вчинених організованою групою,

іншим п’ятьом – за фатом незаконної порубки дерев у лісах, захисних та інших лісових насадженнях; перевезення, зберігання, збуту незаконно зрубаних дерев, що заподіяли істотну шкоду, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

Якщо їхню вину доведуть, їм загрожує позбавлення волі терміном від п’яти до семи років.

Наразі правоохоронці встановлюють особи всіх, хто може бути причетним до незаконної вирубки лісу. Зокрема, відбувається перевірка посадовців лісгоспів.

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