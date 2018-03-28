У Києві затримали двох наркоторговців марихуаною та метадоном вартістю 180 тисяч гривень
Працівники столичного управління протидії наркозлочинності провели обшуки за місцями проживання зловмисників та виявили понад півкілограма марихуани та метадон загальною вартістю понад 180 тисяч гривень.
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
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Начальник управління протидії наркозлочинності Олександр Сахно розповів, що під час відпрацювання оперативної інформації правоохоронці провели три контрольні закупки.
Зловмисники, 48-річна жінка та 37-річний чоловік, збували заборонені речовини шляхом закладок. Раніше їх притягували до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів. У їх помешканнях виявили понад півкілограма марихуани, метадон, ваги, банківські картки та гроші,
– прокоментував Олександр Сахно.
Слідчий відділ Подільського управління поліції розпочав кримінальне провадження за статею 307 Кримінального Кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Суд обрав жінці міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, а чоловіку – тримання під вартою.
Нагадаємо, на Київщині правоохоронці затримали злодія в законі "Рамаза Багдатського".