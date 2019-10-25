У Києві затримали хакера зі США, який обікрав фінустанови на 6 мільйонів доларів

32-річного іноземця затримали в одному з київських готелів. В Україні він переховувався від американських правоохоронців.

Як розповіли у департаменті кіберполіції, чоловіка підозрюють у викраденні 6 мільйонів доларів. Хакер викрадав кошти із рахунків американських фінансових установ

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Розслідувати справу щодо комп’ютерного злочинця почали ще у 2010 році у США. Після дев’яти років розслідування американські правоохоронці звернулися до українських за допомогою. Він переховувався в одному з найдорожчих готелів столиці України.

Чоловіка підозрюють у незаконному втручанні в роботу комп’ютерних систем, викраденні та відмиванні грошей в особливо великих розмірах і в шахрайстві.

Наразі вирішують питання щодо видачі затриманого США.