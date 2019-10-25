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      У Києві затримали хакера зі США, який обікрав фінустанови на 6 мільйонів доларів

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      У Києві затримали хакера зі США, який обікрав фінустанови на 6 мільйонів доларів

      32-річного іноземця затримали в одному з київських готелів. В Україні він переховувався від американських правоохоронців.

      Як розповіли у департаменті кіберполіції, чоловіка підозрюють у викраденні 6 мільйонів доларів. Хакер викрадав кошти із рахунків американських фінансових установ

      Цікаво: Хакер викрав дані про 250 000 клієнтів Кварталу червоних ліхтарів

      Розслідувати справу щодо комп’ютерного злочинця почали ще у 2010 році у США. Після дев’яти років розслідування американські правоохоронці звернулися до українських за допомогою. Він переховувався в одному з найдорожчих готелів столиці України.

      Чоловіка підозрюють у незаконному втручанні в роботу комп’ютерних систем, викраденні та відмиванні грошей в особливо великих розмірах і в шахрайстві.

      Наразі вирішують питання щодо видачі затриманого США.

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Кібербезпека Новини Києва Кримінальні новини
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