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У Києві затримали на хабарі колишнього працівника ГПУ

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У Києві затримали на хабарі колишнього працівника ГПУ
У Києві затримали на хабарі колишнього працівника ГПУ / ckp.in.ua

У Києві на отриманні хабара в розмірі понад 22 тисяч доларів у понеділок, 18 червня, затримали прокурора однієї з Київських місцевих прокуратур та колишнього працівника Генпрокуратури України.

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

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"У ході досудового розслідування встановлено, що прокурор однієї з київських місцевих прокуратур, використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою із колишнім працівником ГПУ з вересня 2017 року вимагають у двох громадян неправомірну вигоду в розмірі 22 500 доларів США за неповідомлення про підозру одному з них у кримінальному провадженні", – зазначається у повідомленні. 

У прокуратурі розповіли, що 18 червня близько 19:35 колишній працівник ГПУ, перебуваючи у приміщенні кафе "Мафія" у Києві, отримав для себе та прокурора місцевої прокуратури останню частину хабара в розмірі 20 тисяч доларів, після чого їх обох було затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, триває досудове розслідування. Нагляд за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, яке розслідується слідчими ГСУ СБУ, здійснює перший відділ процесуального керівництва управління наглядової діяльності Генеральної інспекції ГПУ.

Теги: Новини України Новини Києва Гроші Хабар ГПУ
Джерело: 24 Канал
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