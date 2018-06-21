У Києві затримали пасажира метро, який перевозив боєприпаси

У четвер, 21 червня, у Києві на станції метро "Академмістечко" поліцейські вилучили у невідомого боєприпаси, який той перевозив з собою.

Правоохоронці звернули увагу на молодика із рюкзаком. При перевірці документів та вмісту наплічника вони виявили предмети, схожі на боєприпаси, і викликали слідчо-оперативну групу, повідомляє прес-служба Головне управління Нацполіції у місті Києві.

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За словами начальника управління поліції в метрополітені Віталія Бикова, у рюкзаку підозрілого пасажира була граната РГД-5 із запалом, димові шашки та кілька патронів. Виявлені предмети вилучили та направили на експертизу. Відомо, що хлопцю 23 роки і він проживає у Київській області.



Затриманий пасажир метро

Подія належним чином зареєстрована, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України. За вчинення такого правопорушення передбачено до семи років позбавлення волі,

– повідомив Віталій Биков.

Нагадаємо, у вівторок, 18 червня, правоохоронці виявили у чоловіка, який йшов центром Києва, цілий арсенал зброї та боєприпасів.