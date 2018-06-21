18:47
21 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
29°C 16°C
  • п'ятниця
    27°C 16°C
  • субота
    16°C 11°C
  • неділя
    20°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Коні Путіна. Російський "мозок хворого вболівальника"
Вєсті Кремля
21:43, 20 червня
Вєсті.UA. Таємний Порошенко. Штраф за сексуальну орієнтацію
Вєсті.UA
21:35, 20 червня
Що змінилося після року таємниці бурштинової справи Розенблата
ЦРУ
09:00, 20 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Кримінальні новини

У Києві затримали пасажира метро, який перевозив боєприпаси

154 Читать новость на русском
Вилучені боєприпаси
Вилучені боєприпаси / kyiv.npu.gov.ua

У четвер, 21 червня, у Києві на станції метро "Академмістечко" поліцейські вилучили у невідомого боєприпаси, який той перевозив з собою.

Правоохоронці звернули увагу на молодика із рюкзаком. При перевірці документів та вмісту наплічника вони виявили предмети, схожі на боєприпаси, і викликали слідчо-оперативну групу, повідомляє прес-служба Головне управління Нацполіції у місті Києві.

Читайте також: На Київщині підірвався хлопець, коли демонстрував вибухівку в прямому ефірі

За словами начальника управління поліції в метрополітені Віталія Бикова, у рюкзаку підозрілого пасажира була граната РГД-5 із запалом, димові шашки та кілька патронів. Виявлені предмети вилучили та направили на експертизу. Відомо, що хлопцю 23 роки і він проживає у Київській області.


Затриманий пасажир метро

Подія належним чином зареєстрована, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України. За вчинення такого правопорушення передбачено до семи років позбавлення волі,
 повідомив Віталій Биков.

Нагадаємо, у вівторок, 18 червня, правоохоронці виявили у чоловіка, який йшов центром Києва, цілий арсенал зброї та боєприпасів.

Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Києва метро Поліція Зброя
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук