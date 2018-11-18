У Києві затримали помічника Надії Савченко, сталися сутички: відео
У неділю, 18 листопада, у Києві спецпризначенці затримали помічника народного депутата Надії Савченко – Валерія Мосійка. Під час затримання спалахнули сутички.
Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на сестру нардепа Віру Савченко.
Жінка розповіла, що правоохоронці вдарили Мосійка. У поліції поки що не коментують причин затримання помічника нардепа.
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За інформацією видання, люди намагалися перешкодити поліції, але на допомогу правоохоронцям прибули близько 20 спецпризначенців. Тож Мосійка таки затримали.
Мосійко є помічником Савченко на громадських засадах, він також є колишнім працівником Міністерства внутрішніх справ. Він саме повертався з Михайлівської площі, де щонеділі відбувається акція на підтримку арештованого нардепа та політв'язнів, зазначила Віра Савченко.
Вона додала, що ще до затримання під час акції правоохоронці вдарили Мосійка: "Валерія вдарили по обличчю, розбили ніс до крові та приснули балончиком представники поліції".
Нагадаємо, 25 жовтня Шевченківський райсуд Києва продовжив до 30 грудня термін арешту народного депутата Надії Савченко. Нагадаємо, що політика підозрюють у діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.
У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з проросійськими бойовиками Донеччини та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.
Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником щодо обміну полоненими Володимиром Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.