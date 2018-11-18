У Києві затримали помічника Надії Савченко, сталися сутички: відео

У неділю, 18 листопада, у Києві спецпризначенці затримали помічника народного депутата Надії Савченко – Валерія Мосійка. Під час затримання спалахнули сутички.

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на сестру нардепа Віру Савченко.

Жінка розповіла, що правоохоронці вдарили Мосійка. У поліції поки що не коментують причин затримання помічника нардепа.

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За інформацією видання, люди намагалися перешкодити поліції, але на допомогу правоохоронцям прибули близько 20 спецпризначенців. Тож Мосійка таки затримали.

У Києві затримали помічника Надії Савченко Валерія Мосійка — під час затримання сталася сутичка, люди намагалися відбити помічника у поліції pic.twitter.com/6Tt0ikHsWU — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 18 ноября 2018 г.

Мосійко є помічником Савченко на громадських засадах, він також є колишнім працівником Міністерства внутрішніх справ. Він саме повертався з Михайлівської площі, де щонеділі відбувається акція на підтримку арештованого нардепа та політв'язнів, зазначила Віра Савченко.

Вона додала, що ще до затримання під час акції правоохоронці вдарили Мосійка: "Валерія вдарили по обличчю, розбили ніс до крові та приснули балончиком представники поліції".

Помічника Надії Савченко затримали у Києві. Сестра Надії Віра Савченко заявляє, що поліція не повідомляє причину затримання pic.twitter.com/pOsEVMKaeq — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 18 ноября 2018 г.

Нагадаємо, 25 жовтня Шевченківський райсуд Києва продовжив до 30 грудня термін арешту народного депутата Надії Савченко. Нагадаємо, що політика підозрюють у діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з проросійськими бойовиками Донеччини та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.



Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником щодо обміну полоненими Володимиром Рубаном планували вбивства перших осіб держави, зокрема, Порошенка, Турчинова та Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель у центрі Києва.