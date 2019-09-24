У Києві затримали п'яного водія катеру, який протаранив міст: відео

У Києві п'яний чоловік протаранив міст на власному катері. Він намагався пропливти під містом, однак судно зачепило верхнім каркасом. Правоохоронці, які патрулювали поруч, зупинили водія для перевірки.

Поліцейські помітили катер на річці Десенка у порту "Київ".

Водій перебував у нетверезому стані. Згодом з'ясувалося, що це 54-річний киянин.

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На чоловіка склали адміністративний протокол, тепер йому загрожує штраф у сумі дві з половиною тисячі гривень, позбавлення прав на строк від одного до трьох років, громадські роботи або ж адміністративний арешт на строк від десяти до п'ятнадцяти діб.

Дивіться відео: як п'яний водій керував катером напідпитку