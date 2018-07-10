У Києві затримали серійного маніяка: подробиці

У Києві затримали небезпечного зловмисника, якого підозрюють у серійних нападах та насильницьких діях по відношенню до 2 жінок. Наразі правоохоронці встановлюють причетність затриманого до вчинення ще 5 нападів.

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує речник Генпрокуратури України Андрій Лисенко.

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У понеділок, 9 липня, до Подільського УП ГУНП у Києві надійшло повідомлення про те, що на вулиці Білицькій у Києві невідомий чоловік напав на 20-річну дівчину, під загрозою насильства примусив її до статевих відносин та пограбував. Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу нападника та затримали його,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зловмисником виявився 45-річний мешканець столиці. Він вже був судимий за скоєння розбійного нападу.

Крім того, під час обшуку у його помешканні правоохоронці вилучили жіночі прикраси, які він викрав раніше, під час скоєння аналогічного нападу. Друга жертва вже впізнала свої речі.

На цей момент правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного до ще 5 схожих злочинів.

Місцева прокуратура вже оголосила цьому чоловіку про підозру, наразі готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.