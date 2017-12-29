У Києві зайнялося полум'ям кілька кіосків
19:51, 29 грудня 691 Читать новость на русском
Увечері 29 грудня у Києві поблизу автостанції "Видубичі" загорілося кілька так званих малих архітектурних форм.
Про це повідомляє спільнота "Київ оперативний" на своїй сторінці у Facebook.
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Зазначається, що на місці працюють співробітники ДСНС.
Щодо потерпілих інформації немає.
Крім того, ресурс оприлюднив фото пожежі
Джерело: 24 Канал
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