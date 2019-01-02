У Києві здорожчала квартплата: за що доведеться платити більше

З 1 січня 2019 року у Києві зросла квартплата за обслуговування будинків та прибудинкової території.

Зростання тарифів було зумовлене підвищенням цін на електроенергію, яку використовують для освітлення місць загального користування і функціонування ліфтів у багатоквартирних будинках.

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Згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), зростає ціна на електроенергію, що безумовно відобразиться на господарських процесах житлових організацій, зокрема, вартості послуг послуг, інформує прес-служба КМДА.

Начальник Управління розвитку житлово-комунального господарства департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Віра Радченко пояснила, що йдеться про внесення змін до однією з постанов, відповідно до якої зростає вартість електроенергії для освітлення місць загального користування, для роботи ліфтів у багатоквартирних будинках, а також для роботи насосного обладнання та індивідуальних теплових пунктів, якщо такі встановлені в будинках, пише "УНІАН".

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