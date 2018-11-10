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      У Києві жінка продавала під виглядом таблеток для схуднення психотропну речовину

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      У Києві жінка продавала під виглядом таблеток для схуднення психотропну речовину
      У Києві жінка продавала під виглядом таблеток для схуднення психотропну речовину / Прес-служба прокуратури Києва

      У Києві поліція та прокуратура викрили жінку, яка через інтернет-магазин під виглядом таблеток для схуднення продавала заборонену психотропну речовину сибутрамін. Такий "препарат для схуднення" коштував 500 гривень за 30 капсул.

      Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

      Під час розслідування правоохоронці задокументували факт збуту 62 капсул цього "препарату". Крім того, у помешканні зловмисниці провели обшуки та вилучили 31 блістер цього "препарату", банківську картку, на яку переказувались гроші, комп’ютерну техніку та інше.

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      Жінку затримали та повідомили про підозру у повторному незаконному збуті психотропної речовини. Зараз вирішується питання про обрання зловмисниці запобіжного заходу. Їй загрожує від 6 до 10 років ув’язнення та конфіскація майна.

      Які симптоми виникають після вживання сибутраміну? Вони нагадують стан абстиненції у наркозалежних осіб. Це тривожність, млявість, порушення сну, координації, поганий настрій, схильність до самогубства. У низці випадків можуть бути запаморочення, тремтіння кінцівок, біль за грудиною, порушення слуху, набряки та розлади дихання.

       

       

      Теги: Новини України Здоров'я Новини Києва Кримінальні новини Ліки Поліція Розслідування
      Джерело: 24 канал
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