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У Києві жінка за дивних обставин втопилась у Дніпрі

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Трагедія сталася у київському Гідропарку під Венеціанським мостом
Трагедія сталася у київському Гідропарку під Венеціанським мостом / vesti-ukr.com

Пізно ввечері 16 червня у київському Гідропарку під Венеціанським мостом очевидці виявили труп жінки. При собі у неї не було жодних документів, а поруч лежала ікона.

Про це повідомляють у Facebook-спільноті dtp.kiev.

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За словами свідка Василя, померла відпочивала на березі з хлопцем. Пізніше очевидці вже помітили її в воді. Вона якось дивно пливла. Друг Василя стрибнув у воду, щоб допомогти їй. Але жінка враз пішла на дно.

16 червня о 23:19 надійшла інформація про те, що в річці Дніпро знаходиться тіло людини,
– повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Києві.

Зазначається, що на місце події було направлено водолазів. Рятувальники за допомогою водолазного спорядження дістали тіло жінки, яке було на відстані 20 метрів від берега та на глибині 8 метрів.

Як розповідають очевидці, на вигляд померлій близько 30 років. За попередньою інформацією, це могло бути самогубство. Також померла швидше за все вживала наркотичні речовини: у неї на ногах були характерні сліди від уколів. Документів і мобільного телефону при собі у неї не було, але біля тіла лежала маленька іконка.

Наразі поліція веде розслідування за фактом інциденту.

Нагадаємо, у Державній службі України з надзвичайних ситуацій оприлюднили моторошні дані про кількість людей, які потонуло за перші п'ять днів червня. Аж 24 людини потонули за ці дні, троє із них – діти.

Теги: Новини Києва ДСНС Поліція Кримінальні новини
Джерело: 24 канал
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