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      У Києві жорстко побили ветерана війни на Донбасі, який зізнався, що він гей

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      Василя Давиденка жорстко побили у Києві через камінг-аут
      Василя Давиденка жорстко побили у Києві через камінг-аут / facebook.com

      У Києві 5 невідомих чоловіків напали на ветерана війни на Донбасі Василя Давиденка. Нещодавно він публічно заявив, що є геєм.

      Співробітник організації з підтримки ЛГБТ-людей "Точка опори", ветеран війни на Донбасі Віктор Пилипенко написав у фейсбуці, що 5 радикалів підстерегли бійця під домом.

      Важливо: Забезпечення прав ЛГБТ: програми партій, які пройшли у Раду

      "Напали через його камінг-аут. Василь розповідає, що все відбулося дуже швидко, сказали: "Думав, ми не дізнаємося, де ти живеш, п**ар?", – розповів Пилипенко.

      Що таке камінг-аут?Камінг-аут – процес добровільного і відкритого визнання людиною своєї сексуальної орієнтації чи гендерної приналежності.

      Віктор Пилипенко написав, що ветерана били в пах, у голову, а потім ногами. Б’ючи в корпус, порвали його спеціальний пояс-корсет для хребта, покаліченого під час війни.

      Потім вони дуже швидко зникли. Василь сміявся, коли розповідав: "Бігли так, ніби мільйон доларів вкрали",
      – сказав співробітник організації з підтримки ЛГБТ-людей.

      Він припустив, що адресу проживання чоловіка міг розкрити хтось з місця роботи, де колеги влаштували Василю тихий бойкот після його камінг-ауту.

      Це цікаво: Я засуджував себе, – відверте інтерв'ю з бійцем-гомосексуалом, який воював на Донбасі

      ЛГБТ
      Рейтинг захисту прав ЛГБТ у Європі/ Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил ЛГБТ Новини Києва Кримінальні новини Постраждалі
      Джерело: 24 канал
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