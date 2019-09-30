У Києві жорстко побили ветерана війни на Донбасі, який зізнався, що він гей

У Києві 5 невідомих чоловіків напали на ветерана війни на Донбасі Василя Давиденка. Нещодавно він публічно заявив, що є геєм.

Співробітник організації з підтримки ЛГБТ-людей "Точка опори", ветеран війни на Донбасі Віктор Пилипенко написав у фейсбуці, що 5 радикалів підстерегли бійця під домом.

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"Напали через його камінг-аут. Василь розповідає, що все відбулося дуже швидко, сказали: "Думав, ми не дізнаємося, де ти живеш, п**ар?", – розповів Пилипенко.

Що таке камінг-аут?Камінг-аут – процес добровільного і відкритого визнання людиною своєї сексуальної орієнтації чи гендерної приналежності.

Віктор Пилипенко написав, що ветерана били в пах, у голову, а потім ногами. Б’ючи в корпус, порвали його спеціальний пояс-корсет для хребта, покаліченого під час війни.

Потім вони дуже швидко зникли. Василь сміявся, коли розповідав: "Бігли так, ніби мільйон доларів вкрали",

– сказав співробітник організації з підтримки ЛГБТ-людей.

Він припустив, що адресу проживання чоловіка міг розкрити хтось з місця роботи, де колеги влаштували Василю тихий бойкот після його камінг-ауту.

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