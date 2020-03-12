У Києві жорстоко побили головного лікаря Інституту раку Безносенка: фото, відео

Головного лікаря Національного інституту раку, онкохірурга Андрія Безносенка біля його дому побили двоє невідомих. Це сталося ввечері 11 березня. Через побої лікар змушений відкласти деякі заплановані операції.

Про побиття Андрій Безносенко повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

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Вечір середи 11 березня видався не добрий. Близько 22 години на мене скоїли напад під під’їздом дому двоє молодчиків. Не думав, що у 21 сторіччі у столиці європейської держави під камерою спостереження можуть так просто напасти на лікаря,

– написав він.

Лікар зауважив, що раніше не мав жодних конфліктів у своєму житті. Втім, тепер вони виникли у Національному інституті раку.

"Не треба бути "капітаном очевидністю", щоб зрозуміти ким і для чого це зроблено. Сподіваюсь, що розкриття цього злочину не складе великих проблем для поліції", – додав Безносенко.



Андрій Безносенко після побиття / Фото з соцмереж

У подальші подробиці конфлікту він вирішив не вдаватися. Водночас, лікар повідомив, що через забої голови та подерті руки змушений перенести низку операцій.

"Несправедливість досягається двома способами: або обманом, або насильством. Дійшли до насильства. Дно, привіт", – додав Безносенко.

Побиття Безносенка під під'їздом його дому: відео

Що відомо про Андрія Безносенка? Він є головним лікарем Інституту раку. Є онкохірургом відділення онкоколопроктології. Член групи експертів Міністерства охорони здоров’я України за напрямом "Онкологія". Консультант-онколог програми розвитку ООН в Україні.

Цікаво, що у вересні 2019 року стало відомо про зловживання владою з боку директора Національного інституту раку Олени Колесник. Вона начебто вступила в конфлікт з головним лікарем закладу Андрієм Безносенком, який не бажав брати участь в її корупційних схемах.

Пізніше київська прокуратура повідомила про підозру Колесник, яка, за версією слідства, причетна до вимагання грошей у онкохворих. У зв'язку з цим підозрюваних взяли під варту, а директора інституту відсторонили від посади.