У Києві жорстоко покарали кримчанина, що понівечив пам’ятку Небесної сотні (фото 18+)

У Києві жорстоко побили жителя окупованого Севастополя Юрія Чеканова, який раніше розбив плити на алеї Героїв Небесної сотні.

Про це повідомив командир батальйону "Торнадо" Руслан Абальмаз.

За його словами, Чеканова відпустили на свободу, а до побиття причетні бійці "Торнадо".

"Сьогодні, 5 лютого, о 12 годині дня отримав свободу сепаратист, який 4 місяці тому розбив Меморіал Небесної Сотні, розташований на алеї Героїв Небесної Сотні", – написав Абальмаз.

Він також опублікував фото сильно побитого Чеканова.

5 жовтня 43-річний житель Севастополя розбив пам’ятні плити Героям Небесної Сотні на вулиці Інститутській в Києві. Чоловік був затриманий і доставлений у відділення поліції. Пізніше суд засудив чоловіка до 4 місяців арешту.