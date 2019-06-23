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      У Києві жорстоко вбили 9-річного хлопчика: жахливі подробиці

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      Захар Черевко
      Захар Черевко / Колаж 24 каналу

      22 червня у Києві зник 9-річний Захар Черевко. Наступного дня труп дитини виявили у в озері Вирлиця у Дарницькому районі столиці.

      Близько 20 години Захар вийшов з дому, бо хотів взяти інтерв'ю у перехожих. Хлопчик не повернувся ні того ж дня, ні наступного. Батьки звернулись до поліції, також заклики про допомогу знайти дитину з'явились у кількох київських групах у соцмережах. 

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      23 червня тіло хлопчика знайшли в озері неподалік дому.


      Тіло дитини знайшли в озері неподалік дому

      Як повідомляють "Вартові еспресо", Захара спочатку зарізали, а потім втопили у водоймі. 


      Тіло хлопчика знайшли вдень 23 червня

      На місці події працюють слідчі. 

      Кілька днів тому Україну сколихнуло інше моторошне вбивство. 11-річну Дарію знайшли мертвою у вигрібній ямі через 6 днів після зникнення в селі Іванівка на Одещині – 19 червня. У день зникнення дитина йшла на танцювальний гурток, проте не з’явилась ні там, ні вдома. До пошуків дівчинки долучились сотні людей – від правоохоронців та кінологів до волонтерів. 

      Підозрюваний у вбивстві Дарії – мешканець цього будинку, 26-річний Микола Тарасов, який ніде не навчався та не працював. Суд вже арештував чоловіка на 2 місяці, йому висунули обвинувачення одразу за 4-ма кримінальними статтями: викрадення, замах на зґвалтування неповнолітнього, вбивство та наруга над тілом. Тарасову загрожує довічне ув’язнення. До речі, батько підозрюваного був засуджений на 5 років за спробу зґвалтування ще у 90-тих роках.

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      У поліції розповіли, як підозрюваний вбивав Дарію. Він роздягнув дитину і спробував зґвалтувати, а коли вона почала чинити опір – то почав душити її. Потім підозрюваний вдарив дівчинку в шию ножем або шилом, перерізавши сонну артерію. Після цього зв'язав скотчем ноги і прив'язав до них камені, щоб тіло не могло випливти на поверхню. На голову Дарії він надягнув пакет і теж замотав його скотчем, щоб дитина не могла дихати. Після цього скинув у вигрібну яму. 

      Усе, що відомо про трагедію – читайте у матеріалі 24 каналу

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      Теги: Діти і неповнолітні Новини України Новини Києва Жертви Кримінальні новини
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