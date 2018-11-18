У Києві зірвали марш на підтримку трансгендерних людей: є постраждалі

У неділю, 18 листопада, в центрі Києва проходив марш, присвячений Міжнародному дню пам’яті трансгендерних людей. Учасників мирної акції відтіснили правоохоронці через небезпеку зі сторони радикальних противників маршу.

Про це розповіла учасниця акції, виконавча директорка правозахисної організації Amnesty International Оксана Покальчук, повідомляє "Громадське".

24 канал повідомляв, що 18 листопада в Києві невідомі протестують проти всиновлення трансгендерів в Україні. Мітингувальники тримають у руках українські прапори, на яких зображений портрет Ісуса, та прапори з написами "Всі разом за сім'ю".

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Я особисто йшла і бачила, як за мною рухалися вже відомі мені люди з радикальних угруповань, які і раніше зривали такі заходи. Біля метро противники маршу почали кидати дуже багато димових шашок, а поліція була бездіяльною,

– розповіла правозахисниця.

За її словами, учасники мирного маршу простояли біля станції метро "Університетська" не більше 10 хвилин, після чого поліція силою почала відтісняти їх у метро та на платформу. Цим самим правоохоронці заблокували мітингувальників усередині та перекрили вхід у підземку.

Організаторка маршу Інна Ірискіна повідомила, що поліція порадила учасникам маршу піти в метро через небезпеку.

Мене особисто притискали сильно до входу. Радикали агресивно вимагали пустити їх усередину, частина з них прорвалась, інших поліція відтіснила,

– розповіла Покальчук та додала, що не знає, чи є серед учасників протесту постраждалі.

За інформацією видання, двом учасницям акції розпилили в обличчя перцевий газ. Їх забрала до лікарні "швидка".

Речниця поліції Києва Оксана Блищик сказала, що поліція запобігала правопорушенням на марші, проте "інформацію про силові дії проти учасників перевірятимуть". Також поліція перевірить інформацію про затриманих або постраждалих.

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Хто такі трансгендери? Це особи, що відчувають невідповідність між своєю анатомічною і психічною статтю (гендерною ідентичністю).Трансгендери не просто бажають бути представниками протилежної статі, вони саме так почуваються. Трансгендерність – це не психічне захворювання, вона була перенесена з психічних розладів до "інших спечифічних станів, що характеризують сексуальне здоров'я (HA8Y)".